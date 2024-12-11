Выезд за границу, если есть бронь – список документов

Проверка документов на границе. Фото: "Українське радіо"

Граждане Украины, имеющие бронирование от мобилизации в особый период, могут выезжать за границу даже в отпуск. Для этого забронированным лицам нужно иметь ряд важных документов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд за границу для забронированных

Военнообязанные граждане, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать за границу во время военного положения.

Это возможно не только с целью командировки, но и в рамках ежегодного официального отпуска.

Документы, необходимые для пересечения границы

Для выезда за границу в отпуск забронированный гражданин должен иметь целый ряд документов.

Прежде всего, это, конечно, бумажный или электронный военно-учетный документ.

Кроме того, у гражданина, имеющего бронирование, должны быть при себе:

выписка из приказа Министерства экономики о бронировании или выписка из портала "Дія" о бронировании;

подтверждение пребывания на специальном военном учете забронированных лиц (отметка в "Резерв+");

приказ руководителя предприятия об отпуске;

справка, подтверждающая стаж работы и право на основной ежегодный или дополнительный отпуск.

Напомним, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 декабря 2024 года.

Добавим, что мы писали о возможности выезда за границу ограниченно годных граждан.