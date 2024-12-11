Выезд за границу, если есть бронь – список документов

Выезд за границу забронированных — какие документы нужны
Граждане Украины, имеющие бронирование от мобилизации в особый период, могут выезжать за границу даже в отпуск. Для этого забронированным лицам нужно иметь ряд важных документов.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Выезд за границу для забронированных
Военнообязанные граждане, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать за границу во время военного положения.
Это возможно не только с целью командировки, но и в рамках ежегодного официального отпуска.
Документы, необходимые для пересечения границы
Для выезда за границу в отпуск забронированный гражданин должен иметь целый ряд документов.
Прежде всего, это, конечно, бумажный или электронный военно-учетный документ.
Кроме того, у гражданина, имеющего бронирование, должны быть при себе:
- выписка из приказа Министерства экономики о бронировании или выписка из портала "Дія" о бронировании;
- подтверждение пребывания на специальном военном учете забронированных лиц (отметка в "Резерв+");
- приказ руководителя предприятия об отпуске;
- справка, подтверждающая стаж работы и право на основной ежегодный или дополнительный отпуск.
Напомним, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 декабря 2024 года.
Добавим, что мы писали о возможности выезда за границу ограниченно годных граждан.
Читайте Новини.LIVE!