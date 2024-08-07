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Выезд забронированных за границу – единственная возможность для этой категории

7 августа 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации – выезд этой категории из Украины – условия для выезда
Проверка документов на границе. Фото: Facebook "Західний кордон"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане Украины, работающие на предприятиях, признанных критически важными для украинской экономики, имеют право на бронирование от мобилизации. Но при этом уезжать за пределы страны они имеют право только в одном случае.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Во время процесса всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан имеет право на бронирование от призыва, работая на предприятиях, которые признаны критически необходимыми для функционирования украинской экономики.

Однако бронирование для работников этих предприятий не означает возможности выезда за границу, подчеркнули юристы.

Какие документы нужны

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Выезд забронированных возможен только в связи с командировкой".

Юристы объяснили, какие документы при этом должен иметь с собой такой гражданин.

Это:

  • документы об обновлении данных, или штрих-код наклейку на временном удостоверении;
  • выписка по бронированию и отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации;
  • приказ по командировке.

Напомним, бессрочное бронирование от мобилизации в особый период имеют работники государственных органов и местного самоуправления. Кроме того, это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Ранее мы писали, что для перевозчиков упрощают оформление бронирования от мобилизации сотрудников. Те, кто выполняет нерегулярные перевозки, и автостанции теперь могут признаваться критическими предприятиями.

граница пограничники мобилизация бронирование заграница командировка

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