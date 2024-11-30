Выезд женщин-медиков за границу во время военного положения — какие правовые основания

Стабилизационный пункт медиков. Фото архивное: УНИАН

Законодательство Украины во время военного положения налагает ограничения на выезд за границу для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также для отдельных категорий граждан. Однако эти правила не всегда относятся к женщинам, даже если они получили медицинскую или фармацевтическую специальность. В случаях, когда женщина-медик не подпадает под перечень ограничений, она имеет право пересечь государственную границу.

Детальнее о праве женщин на выезд за границу во время военного положения читайте на Новини.LIVE.

Читайте также:

Женщины-медики, состоящие на военном учете, могут покидать территорию Украины при определенных условиях. Однако существуют исключения, которые следует учитывать.

Законодательные основы регулирования

Выезд за границу военнообязанных женщин регулируется следующими нормативно правовыми актами:

Постановление Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 №57 (утверждает Правила пересечения государственной границы).

Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины" от 21.01.1994 №3857-XII.

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 21.10.1993 №3543-XII.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 07.10.2022 №2664-IX (с изменениями от 11.04.2024).

Таким образом, согласно законодательству женщины, окончившие обучение по медицинским или фармацевтическим специальностям и пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, подлежат военному учету.

Могут ли мобилизовать женщин, которые на военном учете

В военное время женщины на учете могут быть призваны на службу или вовлечены в работы по обеспечению обороноспособности страны добровольно. В мирное время военная служба для женщин возможна исключительно по контракту.

Могут ли женщины выезжать за границу и кому это запрещено

Находящиеся на военном учете женщины сохраняют право на выезд за границу, если они не относятся к категориям граждан, которым выезд временно запрещен.

К таким категориям относятся:

владеют государственной тайной (ограничение действует в течение определенного срока);

имеют задолженность по уплате алиментов;

осужденные за уголовные правонарушения;

находятся под административным наблюдением Национальной полиции;

имеют меру пресечения в рамках уголовного производства;

уклоняются от исполнения судебных обязательств.

Таким образом, женщины-медики, не попадающие под эти ограничения, могут покидать территорию Украины даже во время действия военного положения.

Напомним, призывники младше 25 лет, временно непригодные к службе, имеют возможность пересечения границы, однако для этого необходимо выполнить определенные действия. Также мы объясняли, кто из мужчин будет иметь право на выезд за границу с 1 декабря 2024 года.