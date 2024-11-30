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Виїзд жінок за кордон під час війни — юридичні нюанси

30 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд жінок-медиків за кордон під час воєнного стану — які правові підстави
Стабілізаційний пункт медиків. Фото архівне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Законодавство України під час воєнного стану накладає обмеження на виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, а також для окремих категорій громадян. Проте ці правила не завжди стосуються жінок, навіть якщо вони здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. У випадках, коли жінка-медик не підпадає під перелік обмежень, вона має право перетнути державний кордон.

Детальніше про право жінок на виїзд за кордон на час воєнного стану читайте на Новини.LIVE.

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Жінки-медики, які перебувають на військовому обліку, можуть залишати територію України за певних умов. Однак існують винятки, які слід враховувати.

Законодавчі основи регулювання

Виїзд за кордон військовозобов’язаних жінок регулюється такими нормативно-правовими актами:

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (затверджує Правила перетинання державного кордону).
  • Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21.01.1994 №3857-XII.
  • Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 №3543-XII.
  • Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 07.10.2022 №2664-IX (із змінами від 11.04.2024).

Таким чином, згідно із законодавством жінки, які закінчили навчання за медичними чи фармацевтичними спеціальностями та є придатними до військової служби за станом здоров’я й віком, підлягають військовому обліку.

Чи можуть мобілізувати жінок, які на військовому обліку

У воєнний час жінки на обліку можуть бути призвані на службу або залучені до робіт із забезпечення обороноздатності країни добровільно. У мирний час військова служба для жінок можлива виключно за контрактом.

Чи можуть жінки виїжджати за кордон та кому це заборонено

Жінки, які перебувають на військовому обліку, зберігають право на виїзд за кордон, якщо вони не належать до категорій громадян, яким виїзд тимчасово заборонено.

До таких категорій належать особи, які:

  • володіють державною таємницею (обмеження діє впродовж визначеного терміну);
  • мають заборгованість зі сплати аліментів;
  • засуджені за кримінальні правопорушення;
  • перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції;
  • мають запобіжний захід у межах кримінального провадження;
  • ухиляються від виконання судових зобов’язань.

Таким чином, жінки-медики, які не потрапляють під ці обмеження, можуть залишати територію України навіть під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, призовники молодше 25 років, які тимчасово непридатні до служби, мають можливість перетину кордону, проте для цього необхідно виконати певні дії. Також ми пояснювали, хто з чоловіків матиме право на виїзд за кордон з 1 грудня 2024 року.

закон жінки мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон

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