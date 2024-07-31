Обновленный закон о мобилизации помог собрать в ВСУ 30 тысяч новобранцев

Мобилизация офицерского состава ВСУ. Фото: УНИАН

Приблизительно 30 тысяч новобранцев удалось собрать в ВСУ за летние месяцы, что втрое превышает показатели зимы. Однако эксперты отмечают, что российские оккупанты будут пытаться захватить больше территорий, пока призывники проходят обучение.

Об этом в своем материале 30 июля, во вторник пишет The New York Times .

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Эта информация является военной тайной, но журналистам американского издания трое военных экспертов, знающих цифры, заявили, что с мая, когда вступил в силу новый закон о воинской обязанности, Киев призвал до 30 тысяч человек в месяц.

Проверка документов у военнообязанных. Фото: The NYTimes

В самих Вооруженных силах Украины точные данные, конечно, не называют, но пресс-офицер 65-й бригады, воюющей на юге Украины, лейтенант Сергей Скибчик отметил: "По сравнению с концом 2023 года, когда была острая нехватка людей, ситуация немного улучшается".

По его словам, группы военнообязанных сейчас еженедельно попадают в его подразделение, но потребности ВСУ все равно превышают количество прибывающих в подразделения людей.

Помогут ли новобранцы удержать фронт

В ВСУ опрошенные журналистами военные считают, что подкрепление является хорошей новостью, но солдат еще предстоит подготовить. Не все они успели получить навыки ведения боя.

Тем временем военный аналитик из Вены, недавно вернувшийся из Украины Франц-Штефан Гади сказал, что большое количество призывников прибудет на поле боя в ближайшие недели. Прежде чем это произойдет, он ожидает, что российские оккупанты "сделают еще один большой толчок" и попытаются прорвать украинские линии.

Ранее мы сообщали, что будет, если не заплатить штраф за необновление данных.

Напомним, мы писали, кому из украинских мужчин не нужно обновлять данные в ТЦК.