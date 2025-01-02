Вскоре завершится перекомиссия ограниченно пригодных — что стоит знать

Медкомиссия. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине уже в феврале завершается срок для перекомиссии граждан, которых признали ограниченно годными. Такие лица смогут получить новые статусы.

Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".

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ВВК для ограниченно годных

До 4 февраля 2025 года все граждане, которые были ограниченно годными, должны пройти повторный медосмотр. Этого требуют изменения в законодательстве.

После ВВК лица могут получить следующие статусы:

непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;

непригодные к военной службе с переосвидетельствованием через некоторый срок;

временно непригодные — нуждающиеся в лечении или лечении и отпуске, освобождении от выполнения служебных обязанностей;

пригодны только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодны.

Согласно законодательству, даже те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, должны пройти медкомиссию.

Напомним, военнообязанные могут самостоятельно обратиться в ВВК, если есть основания для их исключения с воинского учета на основе ее результатов.

Также повторную ВВК не нужно проходить тем, кто изменил статус военнообязанного на военнослужащего.