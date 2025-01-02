Незабаром завершиться перекомісія обмежено придатних — що варто знати

Медкомісія. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні вже у лютому завершується термін для перекомісії громадян, яких визнали обмежено придатними. Такі особи зможуть отримати нові статуси.

Про це йдеться в законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

Читайте також:

ВЛК для обмежено придатних

До 4 лютого 2025 року всі громадяни, які були обмежено придатними, повинні пройти повторний медогляд. Цього вимагають зміни у законодавстві.

Після ВЛК особи можуть отримати такі статуси:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатні до військової служби з переоглядом через деякий термін;

тимчасово непридатні — ті, що потребують лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;

придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатні.

Згідно з законодавством, навіть ті, хто має право на відстрочку від мобілізації, повинні пройти медкомісію.

Нагадаємо, військовозобов'язані можуть самостійно звернутися до ВЛК, якщо є підстави для їх виключення з військового обліку на основі її результатів.

Також повторну ВЛК не потрібно проходити тим, хто змінив статус військовозобов’язаного на військовослужбовця.