Незабаром завершиться перекомісія обмежено придатних — що варто знати

ВЛК для обмежено придатних — до коли потрібно пройти комісію
В Україні вже у лютому завершується термін для перекомісії громадян, яких визнали обмежено придатними. Такі особи зможуть отримати нові статуси.
Про це йдеться в законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".
ВЛК для обмежено придатних
До 4 лютого 2025 року всі громадяни, які були обмежено придатними, повинні пройти повторний медогляд. Цього вимагають зміни у законодавстві.
Після ВЛК особи можуть отримати такі статуси:
- непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
- непридатні до військової служби з переоглядом через деякий термін;
- тимчасово непридатні — ті, що потребують лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;
- придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
- придатні.
Згідно з законодавством, навіть ті, хто має право на відстрочку від мобілізації, повинні пройти медкомісію.
Нагадаємо, військовозобов'язані можуть самостійно звернутися до ВЛК, якщо є підстави для їх виключення з військового обліку на основі її результатів.
Також повторну ВЛК не потрібно проходити тим, хто змінив статус військовозобов’язаного на військовослужбовця.
Читайте Новини.LIVE!