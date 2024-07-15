Должны ли проходить военно-врачебную комиссию граждане до 25 лет

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: imagedelivery.net

Украинские граждане младше 25 лет не являются военнообязанными. Но проходить военно-врачебные комиссии им также придется, если они не отслужили срочную службу или не прошли общевойсковую подготовку.

Об этом говорится в материале "Главкома".

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Призывники или военнообязанные

Граждане Украины мужского пола в возрасте до 25 лет, согласно новому законодательству, считаются призывниками, а не военнообязанными.

"Казалось бы, руководствуясь этой нормой, ТЦК не должен их трогать. Но до сих пор нет механизма снятия с учета военнообязанных и перевода в статус у призывников, из-за чего резонансная проблема не решается", — отмечают авторы материала.

Проходить ВВК или нет

Считается, что украинские мужчины, которым еще не исполнилось 25 лет, не должны проходить военно-врачебную комиссию.

Но это не совсем так. Такая норма касается только призывников, которые прошли общевойсковую подготовку или срочную военную службу.

Напомним, что существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВЛК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии о состоянии военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.