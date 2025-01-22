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ВВК для военного — в каком формате должна проходить

22 января 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военно-врачебные комиссии для военных - можно ли военному пройти ВВК амбулаторно
Военнослужащий проходит ВВК. Фото: informator.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие могут проходить военно-врачебную комиссию в одном из двух форматов. Это может быть как амбулаторное обследование, так и обследование во время пребывания в больнице на стационаре.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Выбор формата прохождения ВВК зависит от последствий и тяжести ранения, как также от особенностей процедуры обследования", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Два формата ВВК означают, что комиссию военный может проходить как амбулаторно, так и находясь на стационаре в больнице.

Как изменить формат ВВК

К юристам обратился военный, который объяснил, что хочет пройти ВВК амбулаторно, но от него требуют открывать стационарный больничный.

"Вы можете обратиться с жалобой по поводу изменения формата прохождения ВВК к председателю ВВК или начальнику госпиталя", — объяснил ему Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как военнослужащий может получить право на военно-врачебную комиссию.

Далее, мы сообщали, законно ли перемещение военного во время ВВК из одной воинской части в другую.

ВСУ больницы военные ВВК военнослужащие

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