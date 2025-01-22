Военно-врачебные комиссии для военных - можно ли военному пройти ВВК амбулаторно

ВВК для военного — в каком формате должна проходить
Военнослужащие могут проходить военно-врачебную комиссию в одном из двух форматов. Это может быть как амбулаторное обследование, так и обследование во время пребывания в больнице на стационаре.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Два формата ВВК для военных
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии.
"Выбор формата прохождения ВВК зависит от последствий и тяжести ранения, как также от особенностей процедуры обследования", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.
Два формата ВВК означают, что комиссию военный может проходить как амбулаторно, так и находясь на стационаре в больнице.
Как изменить формат ВВК
К юристам обратился военный, который объяснил, что хочет пройти ВВК амбулаторно, но от него требуют открывать стационарный больничный.
"Вы можете обратиться с жалобой по поводу изменения формата прохождения ВВК к председателю ВВК или начальнику госпиталя", — объяснил ему Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, как военнослужащий может получить право на военно-врачебную комиссию.
Далее, мы сообщали, законно ли перемещение военного во время ВВК из одной воинской части в другую.
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