Военно-врачебная комиссия - ВВК исключенных из военного учета - нужно ли проходить ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "РБК-Украина"

Граждане Украины, исключенные из военного учета, не должны проходить военно-врачебные комиссии, даже во время военного положения. Гражданин, направленный на ВВК, может подать жалобу и обратиться на горячую линию Минобороны.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Исключенные из военного учета

Часть военнообязанных граждан Украины по разным причинам была исключена из военного учета.

Такие граждане не могут быть направлены на военно-врачебную комиссию, отметили юристы.

Что делать — идти ли на ВВК

В ситуации, когда исключенному из военного учета вручили повестку для прохождения ВВК, он может не выполнять это предписание, так как он является незаконным, говорится в объяснении юристов.

В такой ситуации гражданин может подать жалобу в:

областной ТЦК;

Министерство обороны.

Кроме того, можно позвонить по горячим линиям Минобороны (0-800-50-04-42) и Кабмину (1545).