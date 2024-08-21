Военно-врачебная комиссия - ВВК исключенных из военного учета - нужно ли проходить ВВК

ВВК для исключенных из военного учета — что делать
Граждане Украины, исключенные из военного учета, не должны проходить военно-врачебные комиссии, даже во время военного положения. Гражданин, направленный на ВВК, может подать жалобу и обратиться на горячую линию Минобороны.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Исключенные из военного учета
Часть военнообязанных граждан Украины по разным причинам была исключена из военного учета.
Такие граждане не могут быть направлены на военно-врачебную комиссию, отметили юристы.
Что делать — идти ли на ВВК
В ситуации, когда исключенному из военного учета вручили повестку для прохождения ВВК, он может не выполнять это предписание, так как он является незаконным, говорится в объяснении юристов.
В такой ситуации гражданин может подать жалобу в:
- областной ТЦК;
- Министерство обороны.
Кроме того, можно позвонить по горячим линиям Минобороны (0-800-50-04-42) и Кабмину (1545).
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