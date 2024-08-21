Військово-лікарська комісія - ВЛК виключених з військового обліку - чи треба проходити ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: "РБК-Україна"

Громадяни України, виключені з військового обліку, не повинні проходити військово-лікарські комісії, навіть під час воєнного стану. Громадянин, якого направили на ВЛК, може подати скаргу і звернутися на гарячу лінію Міноборони.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Виключені з військового обліку

Частина військовозобов’язаних громадян України з різних причин була виключена з військового обліку.

Такі громадяни не можуть бути направлені на військово-лікарську комісію, зазначили юристи.

Що робити — чи йти на ВЛК

У ситуації, коли виключеному з військового обліку вручили повістку для проходження ВЛК, він може не виконувати цей припис, бо він є незаконним, йдеться у поясненні правників.

У такій ситуації громадянин може подати скаргу до:

обласного ТЦК;

Міністерства оборони.

Крім того, можна зателефонувати на гарячі лінії Міноборони (0-800-50-04-42) та Кабміну (1545).