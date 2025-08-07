Мобилизация после ВВК, если есть бронь - когда это возможно

Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

Даже положительный результат военно-врачебной комиссии не может служить основанием для мобилизации гражданина с броней. Впрочем, существует один вариант, когда этот результат может в дальнейшем стать основанием для мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Военно-врачебная комиссия забронированного

К юристам обратился гражданин, который имеет оформленное бронирование от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать после прохождения военно-врачебной комиссии.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что в случае наличия действующего бронирования это невозможно при любом результате военно-врачебной комиссии.

"При наличии брони риска мобилизации в прохождении ВВК не вижу никакого", — заверил юрист.

Когда мобилизация возможна

Айвазян добавил, что существует один вариант мобилизации после военно-врачебной комиссии, но эта мобилизация может быть отложена во времени.

"Если в ТЦК и СП есть намерения в ближайшем будущем отменить Вашу бронь по каким-то объективным причинам", — пояснил адвокат.

Но это возможно только при условии, что бронь будет отменена — до того момента мобилизация невозможна.

