Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ВВК во время брони — могут ли мобилизовать

ВВК во время брони — могут ли мобилизовать

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 20:00
Мобилизация после ВВК, если есть бронь - когда это возможно
Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

Даже положительный результат военно-врачебной комиссии не может служить основанием для мобилизации гражданина с броней. Впрочем, существует один вариант, когда этот результат может в дальнейшем стать основанием для мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Военно-врачебная комиссия забронированного

К юристам обратился гражданин, который имеет оформленное бронирование от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать после прохождения военно-врачебной комиссии.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что в случае наличия действующего бронирования это невозможно при любом результате военно-врачебной комиссии.

"При наличии брони риска мобилизации в прохождении ВВК не вижу никакого", — заверил юрист.

Когда мобилизация возможна

Айвазян добавил, что существует один вариант мобилизации после военно-врачебной комиссии, но эта мобилизация может быть отложена во времени.

"Если в ТЦК и СП есть намерения в ближайшем будущем отменить Вашу бронь по каким-то объективным причинам", — пояснил адвокат.

Но это возможно только при условии, что бронь будет отменена — до того момента мобилизация невозможна.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно подтвердить диагнозы для ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли пройти ВВК по просроченному направлению.

военный учет мобилизация бронирование ВВК военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации