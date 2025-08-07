Мобілізація після ВЛК, якщо є бронь - коли це можливо

Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Навіть позитивний результат військово-лікарської комісії не може слугувати підставою для мобілізації громадянина з бронею. Втім, існує один варіант, коли цей результат може у подальшому стати підставою для мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Військово-лікарська комісія заброньованого

До юристів звернувся громадянин, який має оформлене бронювання від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати після проходження військово-лікарської комісії.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у випадку наявності чинного бронювання це неможливо за будь-якого результату військово-лікарської комісії.

"За наявності броні ризику мобілізації у проходженні ВЛК не бачу жодного", — запевнив юрист.

Коли мобілізація можлива

Айвазян додав, що існує один варіант мобілізації після військово-лікарської комісії, але ця мобілізація може бути відкладена в часі.

"Якщо в ТЦК та СП є наміри у найближчому майбутньому скасувати Вашу бронь за якихось об'єктивних причин", — пояснив адвокат.

Але це можливо тільки за умови, що бронь буде скасована — до того моменту мобілізація є неможливою.

