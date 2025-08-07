Мобілізація після ВЛК, якщо є бронь - коли це можливо

ВЛК під час броні — чи можуть мобілізувати
Навіть позитивний результат військово-лікарської комісії не може слугувати підставою для мобілізації громадянина з бронею. Втім, існує один варіант, коли цей результат може у подальшому стати підставою для мобілізації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Військово-лікарська комісія заброньованого
До юристів звернувся громадянин, який має оформлене бронювання від мобілізації.
Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати після проходження військово-лікарської комісії.
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у випадку наявності чинного бронювання це неможливо за будь-якого результату військово-лікарської комісії.
"За наявності броні ризику мобілізації у проходженні ВЛК не бачу жодного", — запевнив юрист.
Коли мобілізація можлива
Айвазян додав, що існує один варіант мобілізації після військово-лікарської комісії, але ця мобілізація може бути відкладена в часі.
"Якщо в ТЦК та СП є наміри у найближчому майбутньому скасувати Вашу бронь за якихось об'єктивних причин", — пояснив адвокат.
Але це можливо тільки за умови, що бронь буде скасована — до того моменту мобілізація є неможливою.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно підтвердити діагнози для ВЛК.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна пройти ВЛК за простроченим направленням.
Читайте Новини.LIVE!