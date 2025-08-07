Відео
Головна Мобілізація ВЛК під час броні — чи можуть мобілізувати

ВЛК під час броні — чи можуть мобілізувати

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 20:00
Мобілізація після ВЛК, якщо є бронь - коли це можливо
Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Навіть позитивний результат військово-лікарської комісії не може слугувати підставою для мобілізації громадянина з бронею. Втім, існує один варіант, коли цей результат може у подальшому стати підставою для мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Військово-лікарська комісія заброньованого

До юристів звернувся громадянин, який має оформлене бронювання від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати після проходження військово-лікарської комісії.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у випадку наявності чинного бронювання це неможливо за будь-якого результату військово-лікарської комісії.

"За наявності броні ризику мобілізації у проходженні ВЛК не бачу жодного", — запевнив юрист.

Коли мобілізація можлива

Айвазян додав, що існує один варіант мобілізації після військово-лікарської комісії, але ця мобілізація може бути відкладена в часі.

"Якщо в ТЦК та СП є наміри у найближчому майбутньому скасувати Вашу бронь за якихось об'єктивних причин", — пояснив адвокат.

Але це можливо тільки за умови, що бронь буде скасована — до того моменту мобілізація є неможливою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно підтвердити діагнози для ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна пройти ВЛК за простроченим направленням.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
