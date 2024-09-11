Бронирование военнообязанных - прохождение ВВК - должно ли забронировано проходить ВВК

ВВК при бронировании — почему в такой ситуации все же нужно явиться в ТЦК
Гражданин, успевший получить бронирование от мобилизации до даты прохождения военно-врачебной комиссии, не должен проходить ВВК. Но в ТЦК стоит появиться и сообщить о своих правах в связи с такой юридической коллизией.
Об этом на портале b2bconsult написала юрист Галина Токмач.
Забронированные ВВК не проходят
Во время всеобщей мобилизации и бронирования работников критически важных для украинской экономики предприятий могут возникнуть ситуации, когда гражданин уже получил бронирование, но ему еще в процессе оформления брони была вручена повестка, в которой требовалось пройти военно-врачебную комиссию.
Галина Токмач пояснила, что забронированному военнообязанному гражданину следует сделать в такой ситуации.
"В течение срока действия отсрочки в связи с бронированием военнообязанные на ВВК не направляются", — заверила юрист.
Почему все же следует прийти в ТЦК
Вместе с тем, она отметила неоднозначность ситуации, которая должна была бы быть исправлена.
"Поскольку повестка была вручена до момента оформления брони, советую все-таки явиться за ней в ТЦК и сообщить о своих правах", — подчеркнула Токмач.
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