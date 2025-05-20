Военно-врачебная комиссия — можно ли пройти ВВК после побега из части

ВВК во время СОЧ — имеет ли военный такое право
Военнослужащий, который хочет пройти военно-врачебную комиссию после самовольного оставления части, не сможет сделать это без возвращения в свое подразделение. А для этого нужно избавиться от уголовного преследования за СОЧ.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.
Можно ли пройти ВВК во время СОЧ
К юристам обратился военнослужащий, который совершил самовольное оставление части (СОЧ).
Военный поинтересовался, имеет ли он возможность пройти военно-врачебную комиссию во время пребывания в СОЧ, чтобы установить актуальное состояние годности к военной службе.
"Ваш вопрос не решить без посещения вашей воинской части. Вы должны получить амнистию по СОЧ восстановиться в части, после чего подать рапорт на прохождение ВВК", — отметил в ответе юрист Евгений Корнийчук.
Какие шаги нужно сделать для возвращения в ВСУ
Сейчас, подчеркнул Корнийчук, ситуация с восстановлением на службе значительно сложнее, чем раньше. Потому что теперь нужно избавиться от уголовного преследования за СОЧ.
Юрист объяснил, какие два основных шага нужно сделать для этого:
- военный лично обращается через приложение "Армія+" к командиру воинской части и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы;
- военнослужащий подает прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и прилагает письменное согласие командира.
Напомним, мы ранее писали о том, как можно вернуться на службу после СОЧ.
Добавим, мы сообщали о новых правилах для СОЧ, в частности, кто может восстановиться в ВСУ без суда.
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