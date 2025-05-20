Военно-врачебная комиссия — можно ли пройти ВВК после побега из части

Военный в наручниках. Фото: "Громадське радіо"

Военнослужащий, который хочет пройти военно-врачебную комиссию после самовольного оставления части, не сможет сделать это без возвращения в свое подразделение. А для этого нужно избавиться от уголовного преследования за СОЧ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Реклама

Читайте также:

Можно ли пройти ВВК во время СОЧ

К юристам обратился военнослужащий, который совершил самовольное оставление части (СОЧ).

Военный поинтересовался, имеет ли он возможность пройти военно-врачебную комиссию во время пребывания в СОЧ, чтобы установить актуальное состояние годности к военной службе.

"Ваш вопрос не решить без посещения вашей воинской части. Вы должны получить амнистию по СОЧ восстановиться в части, после чего подать рапорт на прохождение ВВК", — отметил в ответе юрист Евгений Корнийчук.

Какие шаги нужно сделать для возвращения в ВСУ

Сейчас, подчеркнул Корнийчук, ситуация с восстановлением на службе значительно сложнее, чем раньше. Потому что теперь нужно избавиться от уголовного преследования за СОЧ.

Юрист объяснил, какие два основных шага нужно сделать для этого:

военный лично обращается через приложение "Армія+" к командиру воинской части и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы;

военнослужащий подает прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и прилагает письменное согласие командира.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно вернуться на службу после СОЧ.

Добавим, мы сообщали о новых правилах для СОЧ, в частности, кто может восстановиться в ВСУ без суда.