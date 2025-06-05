ВЛК до 5 июня — что будет с теми, кто не успел пройти медосмотр

Медобследование. Фото: УНИАН

Повторное прохождение военно-врачебной комиссии(ВВК) для военнообязанных, которые ранее были признаны ограниченно годными, обязательно должно быть завершено до 5 июня включительно. Продлевать срок для прохождения ВВК пока не планируют, а те граждане, которые не успеют пройти комиссию в установленные сроки, будут считаться нарушившими правила воинского учета в особый период.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

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В каких случаях можно будет пройти ВВК после 5 июня и не получить штраф

В то же время, как пояснил Лазуткин, если лицо начало процесс прохождения ВВК и имеет соответствующее направление, оно сможет завершить процедуру даже после дедлайна. В таких случаях нарушение не будет фиксироваться сразу.

"Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации. Тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию, будут классифицировать как людей, которые нарушили правила воинского учета в особый период. И соответственно к ним будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях. К сожалению, есть большое количество людей, которые в принципе, не изъявили такого желания и решили оставаться в серой зоне", — сказал Лазуткин.

По данным Минобороны, после повторного прохождения ВВК сейчас около 7-8% лиц признаются непригодными к военной службе. Еще 7% — полностью годными, а остальные направляются в подразделения обеспечения, учебные заведения или медицинские структуры.

Как направление на ВВК влияет на административную ответственность

Юрист по военному праву Наталья Гнатик отметила, что мужчины, которые имеют подтверждение о начале прохождения ВВК (например, направление через "Резерв+" или бумажный документ), не будут автоматически объявлены в розыск. Если лицо взяло направление, но не успело пройти врачей, то это может быть учтено при принятии решений об ответственности.

"Это потенциально указывает на то, что лицо пыталось хотя бы выполнить обязанность. После 5 июня не все сразу попадут в розыск. Если человек оформил направление на ВВК, в системе оно светится, но ни одного врача не прошел, конечно, ТЦК также имеют доступ к системе, и они будут видеть это. Если они не допройдут ВВК, получат или метку "розыск", или потенциальную ответственность в виде штрафа", — пояснила Гнатик.

Почему ограниченно-пригодных обязали пройти ВВК и будет ли шанс пройти его позже

Повторное прохождение ВВК касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года имели статус ограниченно годных. Они обязаны получить новое решение о пригодности путем медицинского осмотра.

Ранее заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук отмечала, что срок до 5 июня является окончательным, и власть не планирует его продлевать. Принятый 12 февраля закон предусматривает, что все, кто имел статус ограниченно годных, обязаны пройти ВВК до лета 2025 года, но те, кто имел соответствующее решение до 4 мая — до 5 июня 2024 года.

Напомним, юрист объяснил, что делать, если в Резерв+ не приходит заявка на ВВК.

Также адвокат объяснил, обращают ли на ВВК внимание на диагнозы, которые установили ранее в частных больницах.