ВЛК до 5 червня — що буде з тими, хто не встиг пройти медогляд

Медобстеження. Фото: УНІАН

Повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних, які раніше були визнані обмежено придатними, обов’язково має бути завершено до 5 червня включно. Продовжувати термін для проходження ВЛК наразі не планують, а ті громадяни, які не встигнуть пройти комісію у встановлені строки, вважатимуться такими, що порушили правила військового обліку в особливий період.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

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В яких випадках можна буде пройти ВЛК після 5 червня і не отримати штраф

Водночас, як пояснив Лазуткін, якщо особа розпочала процес проходження ВЛК і має відповідне направлення, вона зможе завершити процедуру навіть після дедлайну. У таких випадках порушення не буде фіксуватись одразу.

"Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації. Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період. І відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. На жаль, є велика кількість людей, які в принципі, не виявили такого бажання і вирішили залишатися в сірій зоні", — сказав Лазуткін.

За даними Міноборони, після повторного проходження ВЛК наразі близько 7–8% осіб визнаються непридатними до військової служби. Ще 7% — повністю придатними, а решта спрямовуються до підрозділів забезпечення, навчальних закладів або медичних структур.

Як направлення на ВЛК впливає на адміністративну відповідальність

Юристка з військового права Наталя Гнатик зазначила, що чоловіки, які мають підтвердження про початок проходження ВЛК (наприклад, направлення через "Резерв+" або паперовий документ), не будуть автоматично оголошені в розшук. Якщо особа взяла направлення, але не встигла пройти лікарів, то це може бути враховано при ухваленні рішень про відповідальність.

"Це потенційно вказує на те, що особа намагалася хоча б виконати обов’язок. Після 5 червня не всі одразу потраплять у розшук. Якщо людина оформила направлення на ВЛК, в системі воно світиться, але жодного лікаря не пройшла, звісно, ТЦК також мають доступ до системи, і вони будуть бачити це. Якщо вони не допройдуть ВЛК, отримають або мітку "розшук", або потенційну відповідальність у вигляді штрафу", — пояснила Гнатик.

Чому обмежено-придатних зобов'язали пройти ВЛК і чи буде шанс пройти його пізніше

Повторне проходження ВЛК стосується чоловіків віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року мали статус обмежено придатних. Вони зобов’язані отримати нове рішення про придатність шляхом медичного огляду.

Раніше заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук наголошувала, що термін до 5 червня є остаточним, і влада не планує його подовжувати. Ухвалений 12 лютого закон передбачає, що всі, хто мав статус обмежено придатних, зобов’язані пройти ВЛК до літа 2025 року, але ті, хто мав відповідне рішення до 4 травня — до 5 червня 2024 року.

Нагадаємо, юрист пояснив, що робити, якщо у Резерв+ не приходить заявка на ВЛК.

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