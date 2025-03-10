ВВК в Украине станет анонимной с ноября 2025 года

Мужчина на ВВК. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Украине до ноября 2025 года планируют ввести анонимное рассмотрение дел военно-врачебными комиссиями. Это уменьшит коррупционные риски.

Об этом сообщил старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук на онлайн-брифинге Ровенской ОВА.

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В Украине введут анонимные ВВК

Гусарук рассказал, что в Украине активно внедряется цифровизация процесса прохождения ВВК. И анонимное прохождение медицинского осмотра — это третий этап этих изменений.

"Первым шагом было формирование в "Резерв+" направлений на ВВК в электронной форме. Теперь эти направления имеют четкую дату. Военнообязанный, который хочет пройти ВВК, может сгенерировать такое направление и в определенное время зайти в определенное медицинское учреждение, где ему проведут комиссию", — пояснил старший сержант.

По его словам, анонимные рассмотрения ВВК начнутся с ноября этого года. Там не будет имен и фамилий и врач не будет знать кого он осматривает По мнению Гусарука, это уменьшит коррупционные риски.

Напомним, недавно мы писали, нужно ли военным проходить ежегодную ВВК.

Кроме того, адвокат объяснял, нужна ли ВВК для трудоустройства.