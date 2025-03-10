ВЛК в Україні стане анонімною з листопада 2025 рок

Чоловік на ВЛК. Ілюстративне фото: РБК-Україна

В Україні до листопада 2025 року планують запровадити анонімний розгляд справ військово-лікарськими комісіями. Це зменшить корупційні ризики.

Про це повідомив старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук на онлайн-брифінгу Рівненської ОВА.

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Гусарук розповів, що в Україні активно впроваджується цифровізація процесу проходження ВЛК. І анонімне проходження медичного огляду — це третій етап цих змін.

"Першим кроком було сформування в "Резерв+" направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти ВЛК, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений медичний заклад, де йому проведуть комісію", — пояснив старший сержант.

За його словами, анонімні розгляди ВЛК почнуться з листопада цього року. Там не буде імен та прізвищ і лікар не знатиме кого він оглядає На думку Гусарука, це зменшить корупційні ризики.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи потрібно військовим проходити щорічну ВЛК.

Крім того, адвокат пояснював, чи потрібна ВЛК для працевлаштування.