Что делать если ВЛК признала годным при плохом самочувствии

Медицинское освидетельствование. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

В процессе мобилизации и уточнения военно-учетных данных все военнообязанные граждане Украины обязаны пройти обязательное медицинское освидетельствование на военно-врачебной комиссии. Однако бывают случаи, когда на ВВК признают пригодным к службе человека, который фактически плохо себя чувствует. Как поступать в таком случае и куда обращаться?

Новини.LIVE расскажет, что Министерство обороны Украины рекомендует делать при таких ситуациях.

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Если гражданин прошел медицинское освидетельствование, а комиссия не указала реальное состояние здоровья в решении, то можно обжаловать это двумя методами: в досудебном порядке и через суд.

В Министерстве обороны Украины советуют приступить к обжалованию решения в досудебном порядке, а если это не принесет положительных изменений, то следует обратиться в суд.

Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке

Написать жалобу (приложение 26) о несогласовании с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение вышестоящей ВВК по подчиненности согласно административно-территориальным зонам ответственности (ВВК региона (Приказ МОУ №608 от 16.11.2016 "Об утверждении административно-ответственности территориальных) Вооруженных Сил Украины за организацию медицинского обеспечения")).

Приобщить к заявлению все соответствующие медицинские документы и копию предварительного решения ВВК.

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо или самостоятельно принести в высшую ВВК (региональную ВВК) или отправить Укрпочтой ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующего ВВК.

В дальнейшем, после рассмотрения жалобы, гражданина могут направить повторное или контрольное освидетельствование от ВВК, где должны выдать новый вывод или постановку о состоянии здоровья, которое и будут брать за основу.

Я не согласен с повторным выводом от ВВК – что делать

Если гражданин все равно не согласен с решением ВВК региона, то его можно обжаловать в Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК). Однако если и там приняли ошибочное решение, то его в дальнейшем нужно обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства.

Однако обжаловать решение ВВК по медицинским показателям невозможно — это вне компетенции суда. Суд имеет право проверить законность постановки ВВК в рамках соблюдения процедуры ее принятия.

Напомним, некоторые граждане категорически запрещены мобилизовать даже в военное время. В частности, это касается и тех, кто имеет тяжелые глазные болезни — перечень. Кроме того, некоторые болезни нервной системы могут помешать службе в армии, а другие позволяют быть в тылу или в частях обеспечения.