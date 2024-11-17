Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow ВЛК визнала придатним, але самопочуття погане — як діяти arrow

ВЛК визнала придатним, але самопочуття погане — як діяти

17 листопада 2024 09:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що робити якщо ВЛК визнала придатним при поганому самопочутті
Медичний огляд. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В процесі мобілізації та уточнення військово-облікових даних всі військовозобов'язані громадяни України зобов'язані пройти обов'язковий медичний огляд на військово-лікарській комісії. Проте, бувають випадки, коли на ВЛК визнають придатною до служби людину, яка фактично погано себе почуває. Як діяти у такому випадку та куди звертатися?

Новини.LIVE розповість, що Міністерство оборони України радить робити при таких ситуаціях. 

Читайте також:

ВЛК визнала придатним попри погане самопочуття

Якщо громадянин пройшов медичний огляд, а комісія не вказала реальний стан здоров'я у рішенні, то можна оскаржити це двома методами: у досудовому порядку та через суд.

У Міністерстві оборони Україн радять розпочати оскарження рішення в досудовому порядку, а якщо це не принесе позитивних змін, то варто звернутися до суду. 

Як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку

  • Написати скаргу (додаток 26) щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК за підпорядкованістю згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності (ВЛК регіону (Наказ МОУ №608 від 16.11.2016 "Про затвердження адміністративно-територіальних зон відповідальності закладів охорони здоров’я Збройних Сил України за організацію медичного забезпечення")).
  • Долучити до заяви усі відповідні медичні документи та копію попереднього рішення ВЛК.
  • Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК (регіональної ВЛК) або надіслати Укрпоштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

Надалі, після розгляду скарги, громадянина можуть направити на повторний або контрольний огляд від ВЛК, де мають видати новий висновок чи постановку про стан здоров'я, який і братимуть за основу. 

Я не згоден з повторним висновком від  ВЛК — що робити

Якщо громадянин все одно не згоден з рішенням ВЛК регіону, то його можна оскаржити в Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК). Проте, якщо і там прийняли хибне рішення, то його надалі треба оскаржувати в суді в порядку адміністративного судочинства.

Проте, оскаржити рішення ВЛК за медичними показниками неможливо — це поза компетенцією суду. Суд натомість має право перевірити законність постановки ВЛК у межах дотримання процедури її прийняття. 

Нагадаємо, деяких громадян категорично заборонено мобілізувати навіть у воєнний час. Зокрема, це стосується й тих, хто має важкі хвороби очей — перелік. Крім того, деякі хвороби нервової системи можуть завадити службі у війську, а інші — дозволяють бути в тилу чи в частинах забезпечення. 

 

здоров'я хвороба мобілізація скарги ВЛК медобстеження

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:37 Ракетоносії окупантів у Чорному морі — загроза для Одещини

09:37 РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі у декількох областях

09:30 ВЛК визнала придатним, але самопочуття погане — як діяти

09:10 Проблеми з водопостачанням в Одесі — де набрати воду

09:02 Джонс у присутності Трампа та Маска нокаутував Міочича

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:00 Львівщина під ударом ракет — падіння уламків призвело до пожеж

08:45 Безплатні комунальні послуги — кому доступна пільга у 2024 році

08:39 Ранкова атака на Миколаїв — кількість загиблих зросла

08:37 У Міненерго заявили про масовану атаку на енергетику України

08:23 В Одесі ввели екстрені відключення світла — графіки не діють

09:37 Ракетоносії окупантів у Чорному морі — загроза для Одещини

09:37 РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі у декількох областях

09:30 ВЛК визнала придатним, але самопочуття погане — як діяти

09:10 Проблеми з водопостачанням в Одесі — де набрати воду

09:02 Джонс у присутності Трампа та Маска нокаутував Міочича

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:00 Львівщина під ударом ракет — падіння уламків призвело до пожеж

08:45 Безплатні комунальні послуги — кому доступна пільга у 2024 році

08:39 Ранкова атака на Миколаїв — кількість загиблих зросла

08:37 У Міненерго заявили про масовану атаку на енергетику України

08:23 В Одесі ввели екстрені відключення світла — графіки не діють

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку