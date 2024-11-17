Що робити якщо ВЛК визнала придатним при поганому самопочутті

Медичний огляд. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

В процесі мобілізації та уточнення військово-облікових даних всі військовозобов'язані громадяни України зобов'язані пройти обов'язковий медичний огляд на військово-лікарській комісії. Проте, бувають випадки, коли на ВЛК визнають придатною до служби людину, яка фактично погано себе почуває. Як діяти у такому випадку та куди звертатися?

Новини.LIVE розповість, що Міністерство оборони України радить робити при таких ситуаціях.

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Якщо громадянин пройшов медичний огляд, а комісія не вказала реальний стан здоров'я у рішенні, то можна оскаржити це двома методами: у досудовому порядку та через суд.

У Міністерстві оборони Україн радять розпочати оскарження рішення в досудовому порядку, а якщо це не принесе позитивних змін, то варто звернутися до суду.

Як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку

Написати скаргу (додаток 26) щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК за підпорядкованістю згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності (ВЛК регіону (Наказ МОУ №608 від 16.11.2016 "Про затвердження адміністративно-територіальних зон відповідальності закладів охорони здоров’я Збройних Сил України за організацію медичного забезпечення")).

Долучити до заяви усі відповідні медичні документи та копію попереднього рішення ВЛК.

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК (регіональної ВЛК) або надіслати Укрпоштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

Надалі, після розгляду скарги, громадянина можуть направити на повторний або контрольний огляд від ВЛК, де мають видати новий висновок чи постановку про стан здоров'я, який і братимуть за основу.

Я не згоден з повторним висновком від ВЛК — що робити

Якщо громадянин все одно не згоден з рішенням ВЛК регіону, то його можна оскаржити в Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК). Проте, якщо і там прийняли хибне рішення, то його надалі треба оскаржувати в суді в порядку адміністративного судочинства.

Проте, оскаржити рішення ВЛК за медичними показниками неможливо — це поза компетенцією суду. Суд натомість має право перевірити законність постановки ВЛК у межах дотримання процедури її прийняття.

Нагадаємо, деяких громадян категорично заборонено мобілізувати навіть у воєнний час. Зокрема, це стосується й тих, хто має важкі хвороби очей — перелік. Крім того, деякі хвороби нервової системи можуть завадити службі у війську, а інші — дозволяють бути в тилу чи в частинах забезпечення.