Военно-врачебная комиссия во время действия брони - нужно ли проходить ВВК

Очередь на ВВК. Фото: sk1.tv

Даже если военнообязанный гражданин имеет бронирование от мобилизации, он должен проходить военно-врачебную комиссию. Но исключительно при условии, что он получит направление на ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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ВВК и воинский учет

Военно-врачебная комиссия — один из ключевых элементов воинского учета.

Именно благодаря ВВК определяется состояние годности военнообязанного гражданина к военной службе, именно заключение ВВК определяет, пригоден ли тот или иной человек к мобилизации в боевые подразделения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему проходить ВВК после того, как он был забронирован от мобилизации.

Надо ли проходить комиссию с броней

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что военно-врачебную комиссию надо проходить, причем даже во время действия брони, но есть один важный нюанс.

"Вы должны проходить ВВК только в том случае, если получите направление или повестку от ТЦК", — подчеркнул юрист.

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии никоим образом не может спровоцировать мобилизацию гражданина, который имеет бронирование от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени дает закон на обжалование некорректного заключения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли нести в ТЦК справку о ВВК гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию в больнице.