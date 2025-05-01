Військово-лікарська комісія під час дії броні - чи потрібно проходити ВЛК

Черга на ВЛК. Фото: sk1.tv

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин має бронювання від мобілізації, він має проходити військово-лікарську комісію. Але винятково за умови, що він отримає направлення на ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ВЛК і військовий облік

Військово-лікарська комісія — один із ключових елементів військового обліку.

Саме завдяки ВЛК визначається стан придатності військовозобов’язаного громадянина до військової служби, саме висновок ВЛК визначає, чи придатна та чи інша особа до мобілізації у бойові підрозділи.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому проходити ВЛК після того, як він був заброньований від мобілізації.

Чи треба проходити комісію з бронею

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що військово-лікарську комісію треба проходити, причому навіть під час дії броні, але є один важливий нюанс.

"Ви повинні проходити ВЛК тільки в тому разі, якщо отримаєте направлення або повістку від ТЦК", — підкреслив юрист.

Процес проходження військово-лікарської комісії жодним чином не може спровокувати мобілізацію громадянина, який має бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу дає закон на оскарження некоректного висновку військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має нести в ТЦК довідку про ВЛК громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію у лікарні.