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Главная Мобилизация Водитель маршрутки пренебрежительно отзывался о военных: его мобилизовали

Водитель маршрутки пренебрежительно отзывался о военных: его мобилизовали

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 04:30
В Черновцах мобилизовали водителя маршрутки, который пренебрежительно отзывался о военных
Общение сотрудницы ТЦК с мужчиной. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, Житомирский ОТЦК и СП, Reuters

В Черновцах водитель одного из маршрутных автобусов во время конфликта с пассажирами нецензурно и пренебрежительно высказывался в адрес украинских защитников. На данный момент известно, что его мобилизовали.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии изданию ZAXID.NET сообщила пресс-секретарь Черновицкого ОТЦК Татьяна Гайдащук.

Что известно о мобилизации водителя маршрутки в Черновцах

По словам Гайдащук, во время работы на автобусном маршруте №14 у водителя было действующее освобождение от мобилизации. Однако после того, как конфликт с пассажирами получил огласку, а в публичном пространстве появились его пренебрежительные высказывания о военнослужащих, мужчину уволили с работы. В результате этого отсрочка от мобилизации стала недействительной.

Она добавила, что после этого мужчину мобилизовали в соответствии с требованиями действующего законодательства и направили в одну из воинских частей, где он будет проходить подготовку к службе.

Параллельно на инцидент отреагировали правоохранительные органы. Бывшему водителю сообщили о подозрении по ст. 296 Уголовного кодекса Украины — грубое нарушение общественного порядка, неуважение к обществу и дерзость. Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до 34 тысяч гривен до пробационного надзора или ограничения свободы на срок до пяти лет.

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Отметим, что скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе в соцсетях было опубликовано видео конфликта между водителем маршрутки в Черновцах и пассажирами. На записи мужчина, в частности, заявлял, что военные "дураки, потому что пошли воевать".

После распространения видео ситуацию прокомментировал департамент транспорта Черновицкого городского совета. Там уточнили, что мужчина работал на частном автобусном маршруте, который обслуживает перевозчик-подрядчик. После обращения городского департамента перевозчик принял решение об увольнении гражданина.

Как сообщали Новини.LIVE, в Центре противодействия дезинформации заявили, что в Украине не планируют мобилизовывать женщин в ВСУ. Также там сказали, что изменений в правилах отсрочки для многодетных родителей тоже не будет.

Кроме того, мы писали, что народный депутат Михаил Цимбалюк призвал изменить подход к мобилизации в Украине.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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