У Чернівцях мобілізували водія маршрутки, який зневажливо говорив про військових

Спілкування працівника ТЦК з чоловіком. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, Житомирський ОТЦК та СП, Reuters

У Чернівцях водій однієї з маршруток під час конфлікту з пасажирами нецензурно та зневажливо висловлювалися щодо українських захисників. Наразі відомо, що його мобілізували.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі виданню ZAXID.NET сказала речниця Чернівецького ОТЦК Тетяна Гайдащук.

Що відомо про мобілізацію водія маршрутки у Чернівцях

За словами Гайдащук, під час роботи на автобусному маршруті №14 водій мав чинне бронювання від мобілізації. Однак після того, як конфлікт із пасажирами набув розголосу, а в публічному просторі з’явилися його зневажливі висловлювання про військовослужбовців, чоловіка звільнили з роботи. Унаслідок цього бронювання від мобілізації стало недійсним.

Вона додала, що після цього чоловіка мобілізували відповідно до вимог чинного законодавства та направили до однієї з військових частин, де він проходитиме підготовку до служби.

Паралельно на інцидент відреагували правоохоронці. Колишньому водієві повідомили про підозру за ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку, неповагу до суспільства та зухвалістю. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до 34 тисяч гривень до пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до п’яти років.

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Зауважимо, що скандал спалахнув після того, як минулого тижня у соцмережах оприлюднили відео конфлікту між водієм маршрутки у Чернівцях та пасажирами. На записі чоловік, зокрема, заявляв, що військові "дурні, бо пішли воювати".

Після поширення відео ситуацію прокоментував департамент транспорту Чернівецької міської ради. Там уточнили, що чоловік працював на приватному автобусному маршруті, який обслуговує перевізник-підрядник. Після звернення міського департаменту перевізник ухвалив рішення про звільнення громадянина.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Центрі протидії дезінформації заявили, що в Україні не планують мобілізувати жінок до ЗСУ. Також там сказали, що змін щодо правил відстрочки для для багатодітних батьків теж не буде.

Також ми писали, нардеп Михайло Цимбалюк закликав запропонував змінити підхід до мобілізації в Україні.