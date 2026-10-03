Мобилизация в Украине — что станет с автомобилем мобилизованного водителя

Вручение повестки на блокпосту. Фото: "Новини.PRO"

В Украине бывают случаи, когда водителей во время проверки документов на блокпостах могут мобилизовать, если они находятся в розыске и у них нет бронирования. В то же время, если подобная ситуация возникает, правоохранители не имеют права оставлять автомобиль на проезжей части, поскольку это может привести к ДТП и повреждению имущества.

Об этом в комментарии ТСН рассказала юрист Инна Локоткова, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что будет с автомобилем в случае мобилизации

Юрист пояснила, что в случае, если автомобиль остается на проезжей части, водителя могут попросить припарковать машину и сообщить родственникам, чтобы они забрали транспортное средство. Если же автомобиль препятствует движению других машин, полиция может вызвать эвакуатор и доставить его на штрафную стоянку.

В то же время ТЦК не имеет законных полномочий самостоятельно изымать или забирать автомобиль, подчеркнула Инна Локоткова.

Если мужчину мобилизовали, а его машина осталась прямо на дороге, ему могут разрешить забрать из машины личные документы и закрыть её. После этого родственники могут приехать в ТЦК, куда доставили или где находится мужчина. Там один из сотрудников может передать им ключи от автомобиля и документы.

Читайте также:

Для того чтобы забрать машину, родственникам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие родственные связи. В частности, супруге нужно предъявить паспорт и свидетельство о браке.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам юриста Зоряна Павлива, правоохранители и ТЦК могут развертывать временные блокпосты в зависимости от оперативной ситуации. В то же время ТЦК запрещено доставлять людей в военкоматы, поскольку задерживать граждан без документов может исключительно Нацполиция.

Также мы писали, кто из украинцев имеет право законно выехать за границу с 1 октября 2026 года.