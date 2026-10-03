Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Водія мобілізували на дорозі: що буде з автомобілем

Водія мобілізували на дорозі: що буде з автомобілем

Ua ru
3 жовтня 2026 06:30
Мобілізація в Україні - що буде з автомобілем мобілізованого водія
Вручення повістки на блокпосту. Фото: "Новини.PRO"

В Україні бувають випадки, коли водіїв під час перевірки документів на блокпостах можуть мобілізувати, якщо особа в розшуку та немає бронювання. Водночас якщо подібне щось стається, то правоохоронці не мають права залишати автомобіль на проїжджій частині, оскільки це може спричинити ДТП та пошкодження майна.

Про це у коментарі ТСН розповіла юристка Інна Локоткова, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що буде з автомобілем у разі мобілізації

Юристка пояснила, що у випадку, коли автомобіль залишається на проїжджій частині, водія можуть попросити припаркувати авто та повідомити рідних, аби вони забрали транспортний засіб. Якщо ж авто перешкоджає руху інших машин, поліція може викликати евакуатор і доправити його на штрафмайданчик.

Водночас ТЦК не має законних повноважень самостійно вилучати або забирати автомобіль, наголосила Інна Локоткова.

Якщо чоловіка мобілізували, а його машина залишилася просто на дорозі, йому можуть дозволити забрати з авто особисті документи та зачинити його. Після цього родичі можуть приїхати до ТЦК, куди доставили або де перебуває чоловік. Там один зі співробітників може передати їм ключі від автомобіля та документи.

Читайте також:

Для того, щоб забрати машину, родичам необхідно мати при собі документи, що підтверджують родинні зв'язки. Зокрема, дружині потрібно пред’явити паспорт і свідоцтво про шлюб.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами юриста Зоряна Павліва, правоохоронці та ТЦК можуть розгортати тимчасові блокпости залежно від оперативної ситуації. Водночас ТЦК заборонено забирати людей до військкоматів, оскільки затримувати громадян без документів може виключно Нацполіція.

Також ми писали, хто з українців має право законно виїхати за кордон з 1 жовтня 2026 року.

авто мобілізація ТЦК та СП юрист Нацполіція
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації