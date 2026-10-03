Мобілізація в Україні - що буде з автомобілем мобілізованого водія

Вручення повістки на блокпосту. Фото: "Новини.PRO"

В Україні бувають випадки, коли водіїв під час перевірки документів на блокпостах можуть мобілізувати, якщо особа в розшуку та немає бронювання. Водночас якщо подібне щось стається, то правоохоронці не мають права залишати автомобіль на проїжджій частині, оскільки це може спричинити ДТП та пошкодження майна.

Про це у коментарі ТСН розповіла юристка Інна Локоткова, передає Новини.LIVE.

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Що буде з автомобілем у разі мобілізації

Юристка пояснила, що у випадку, коли автомобіль залишається на проїжджій частині, водія можуть попросити припаркувати авто та повідомити рідних, аби вони забрали транспортний засіб. Якщо ж авто перешкоджає руху інших машин, поліція може викликати евакуатор і доправити його на штрафмайданчик.

Водночас ТЦК не має законних повноважень самостійно вилучати або забирати автомобіль, наголосила Інна Локоткова.

Якщо чоловіка мобілізували, а його машина залишилася просто на дорозі, йому можуть дозволити забрати з авто особисті документи та зачинити його. Після цього родичі можуть приїхати до ТЦК, куди доставили або де перебуває чоловік. Там один зі співробітників може передати їм ключі від автомобіля та документи.

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Для того, щоб забрати машину, родичам необхідно мати при собі документи, що підтверджують родинні зв'язки. Зокрема, дружині потрібно пред’явити паспорт і свідоцтво про шлюб.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами юриста Зоряна Павліва, правоохоронці та ТЦК можуть розгортати тимчасові блокпости залежно від оперативної ситуації. Водночас ТЦК заборонено забирати людей до військкоматів, оскільки затримувати громадян без документів може виключно Нацполіція.

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