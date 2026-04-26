Главная Мобилизация Военная подготовка студентов в Украине: что изменится

Дата публикации 26 апреля 2026 05:40
Студенты колледжа. Иллюстративное фото: Бурштынский энергетический профессиональный колледж

В Украине отменили БЗВП для студентов, однако вместо нее появится предмет "Основы национального сопротивления". Он предусматривает обучение по обращению с оружием, но и в то же время не предусматривает принятие присяги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube "Наказ — наследственное, семейное, военное право".

Что изменится с военной подготовкой для студентов

По словам ведущей YouTube-канала, в вузах и колледжах вместо БЗВП появляется обязательная дисциплина "Основы национального сопротивления". Она предусматривает обучение с инструкторами, которые имеют реальный боевой опыт. В частности, отработку практических навыков и навыки обращения со стрелковым оружием.

"Занятия могут проходить на полигонах ВСУ, в специальных центрах подготовки к национальному сопротивлению, на объектах других подразделений, Сил обороны, на стрельбищах, в тирах, на стендах или на интерактивных тренажерах", — сказала ведущая.

Она подчеркнула, что в отличие от БЗВП, после которой студент должен был принять присягу, получать военную специальность и становиться военнообязанным — новый курс этого не предусматривает.

"После основ национального сопротивления студент не принимает присягу, не проходит медосмотр, не получает военную специальность, его статус не меняется. Этот курс подается именно как образовательная программа, а не мобилизационный инструмент", — резюмировала ведущая YouTube-канала.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно Верховная Рада проголосовала за законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению. Документ вместо БЗВП вводит две разные дисциплины для учебных заведений.

Также мы писали, что украинские студенты имеют право на отсрочку во время призыва на все время обучения. Однако после отчисления отсрочка исчезает, а даже повторное поступление не возвращает студенту право получить ее.

студенты Украина военная подготовка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
