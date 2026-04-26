Військова підготовка студентів в Україні: що зміниться

Студенти коледжу. Ілюстративне фото: Бурштинський енергетичний фаховий коледж

В Україні скасували БЗВП для студентів, однак замість неї з'явиться предмет "Основи національного спротиву". Він передбачає навчання щодо поводження зі зброєю, але й водночас не передбачає складання присяги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на YouTube "Наказ — спадкове, сімейне, військове право".

Що зміниться з військовою підготовкою для студентів

За словами ведучою YouTube-каналу, у вишах та коледжах замість БЗВП з'являється обов'язкова дисципліна "Основи національного спротиву". Вона передбачає навчання з інструкторами, які мають реальний бойовий досвід. Зокрема, відпрацювання практичних навичок і навички поводження зі стрілецької зброєю.

"Заняття можуть проходити на полігонах ЗСУ, у спеціальних центрах підготовки до національного спротиву, на об'єктах інших підрозділів, Сил оборони, на стрільбищах, у тирах, на стендах або на інтерактивних тренажерах", — сказала ведуча.

Вона наголосила, що на відміну від БЗВП, після якої студент мав скласти присягу, отримувати військову спеціальність і ставати військовозобов'язаним — новий курс цього не передбачає.

"Після основ національного спротиву студент не складає присягу, не проходить медогляд, не отримує військову спеціальність, його статус не змінюється. Цей курс подається саме як освітня програма, а не мобілізаційний інструмент", — резюмувала ведуча YouTube-каналу.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про підготовку громадян до національного спротиву. Документ замість БЗВП запроваджує дві різні дисципліни для навчальних закладів.

Також ми писали, що українські студенти мають право на відстрочку під час призову на весь час навчання. Однак після відрахування відстрочка зникає, а навіть повторний вступ не повертає студенту право отримати її.