Украинские военнослужащие на квадроцикле. Фото: facebook.com/93OMBr

В Украине военнослужащие, проходящие службу вдали от места проживания своей семьи, могут инициировать перевод в другую воинскую часть. Однако для этого необходимо найти подразделение, готовое принять военнослужащего, подготовить необходимые документы и соблюсти установленные сроки.

Об этом сообщили в Сумском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в понедельник, 23 ноября, передает Новини.LIVE.

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Как военному перевестись в другую часть

Прежде всего, в новой воинской части должна быть соответствующая должность и потребность в специалисте. Командир этой части может выдать рекомендательное письмо — так называемое "отношение".

После этого военнослужащему необходимо подать рапорт через приложение "Армия+" и приложить необходимые документы.

"Важно: отношение еще не означает, что перевод гарантирован. Оно является основанием для рассмотрения рапорта", — подчеркнули в ТЦК.

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Необходимость получения согласия нынешнего командира зависит от того, откуда и куда переводится военнослужащий. В частности, для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава при переходе из тыловой части в боевую такое согласование обычно не требуется. В остальных случаях оно может быть обязательным.

Перевод военнослужащих по семейным обстоятельствам

Наличие супруги и детей, проживающих вдали от места службы военнослужащего, можно указать в рапорте. Однако это не гарантирует положительного решения.

"Желание служить ближе к дому само по себе не обязывает командование удовлетворить рапорт", — пояснили в ТЦК.

Для более весомого обоснования стоит приложить документы, подтверждающие, например, необходимость постоянного ухода за больными родителями или другими близкими родственниками.

Отдельные условия перевода предусмотрены для военнослужащих, состоящих в браке друг с другом. В частности, это касается случаев, когда перемещение одного из супругов приводит к смене места проживания семьи.

Когда военнослужащий может подать рапорт о переводе

По общему правилу, для перевода по собственной инициативе через "Армия+" военнослужащий должен прослужить в текущей части не менее шести месяцев.

Повторно воспользоваться такой возможностью можно не ранее чем через год после предыдущего перевода.

В то же время существуют исключения. В частности, это касается перевода по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-медицинской комиссии (ВМК).

Сколько времени занимает перевод военнослужащего

При переводе в пределах Вооруженных сил Украины Кадровый центр проверяет рапорт в течение 72 часов. После издания соответствующего приказа у воинской части есть до 20 дней, чтобы организовать перемещение военнослужащего.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие по контракту не имеют общего права отказаться от перевода в другую часть. Для офицеров такое решение оформляется приказом, а для рядовых, сержантов и старшин — распоряжением. Оба документа являются обязательными к исполнению.

Также мы сообщали о том, что на сайте "Армия+" доступен обновленный тест для военных, планирующих сменить место службы. Он помогает заранее выяснить, возможно ли переведение, и определить дальнейший порядок действий.