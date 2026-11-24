Українські військовослужбовці на квадроциклі. Фото: facebook.com/93OMBr

В Україні військовослужбовці, які проходять службу далеко від місця проживання своєї родини, можуть ініціювати переміщення до іншої військової частини. Однак для цього потрібно знайти підрозділ, готовий прийняти військового, підготувати необхідні документи та дотриматися встановлених строків.

Про це повідомили у Сумському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у понеділок, 23 листопада, передає Новини.LIVE.

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Як військовому перевестися до іншої частини

Насамперед у новій військовій частині має бути відповідна посада та потреба у фахівці. Командир цієї частини може видати рекомендаційний лист — так зване відношення.

Після цього військовослужбовцю потрібно подати рапорт через застосунок "Армія+" та додати необхідні документи.

"Важливо: відношення ще не означає, що переведення гарантоване. Воно є підставою для розгляду рапорту", — наголосили у ТЦК.

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Необхідність отримання згоди нинішнього командира залежить від того, звідки та куди переводиться військовий. Зокрема, для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу під час переміщення з тилової частини до бойової таке погодження зазвичай не потрібне. В інших випадках воно може бути обов'язковим.

Переведення військових за сімейними обставинами

Наявність дружини та дітей, які проживають далеко від місця служби військового, можна зазначити в рапорті. Проте це не гарантує позитивного рішення.

"Бажання служити ближче до дому саме по собі не зобов'язує командування задовольнити рапорт", — пояснили у ТЦК.

Для більш вагомого обґрунтування варто додати документи, які підтверджують, наприклад, необхідність постійного догляду за хворими батьками або іншими близькими родичами.

Окремі умови переведення передбачені для військовослужбовців, які перебувають у шлюбі між собою. Зокрема, це стосується випадків, коли переміщення одного з подружжя призводить до зміни місця проживання сім'ї.

Коли військовий може подати рапорт на переведення

За загальним правилом, для переведення за власною ініціативою через "Армія+" військовослужбовець має прослужити у поточній частині щонайменше шість місяців.

Повторно скористатися такою можливістю можна не раніше ніж через рік після попереднього переведення.

Водночас існують винятки. Зокрема, це стосується переміщення за станом здоров'я відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Скільки часу триває переведення військовослужбовця

Під час переведення в межах Збройних сил України Кадровий центр перевіряє рапорт протягом 72 годин. Після видання відповідного наказу військова частина має до 20 днів, щоб організувати переміщення військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що військовослужбовці за контрактом не мають загального права відмовитися від переміщення до іншої частини. Для офіцерів таке рішення оформлюють наказом, а для рядових, сержантів і старшин — розпорядженням. Обидва документи є обов'язковими до виконання.

Також ми інформували про те, що на сайті "Армія+" доступний оновлений тест для військових, які планують змінити місце служби. Він допомагає заздалегідь з'ясувати, чи можливе переведення, та визначити подальший порядок дій.