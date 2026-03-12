Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Военно-врачебная комиссия для военнослужащих

Военно-врачебная комиссия для военнослужащих

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 20:00
Как военному попасть на ВВК
Военнослужащий на военно-врачебной комиссии. Фото: veteran.com.ua, inseinin.com.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащий может и имеет право пройти военно-врачебную комиссию. Для этого ему нужно подать рапорт и начать процесс лечения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

ВВК для военного возможна

Военно-врачебная комиссия — это процедура, необходимая для уточнения актуального состояния пригодности гражданина к военной службе. ВВК должны и могут проходить не только военнообязанные граждане, а и действующие военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины.

К юристам обратился гражданин, родной брат которого во время военной службы попал в больницу. Мужчина поинтересовался, может ли его родственник пройти военно-врачебную комиссию и получить новый статус годности к военной службе.

Юристы отметили, что такой вариант возможен, и объяснили, как это сделать. "На ВВК направляет врач, или надо писать рапорт", — отметил адвокат Андрей Карпенко. Другой адвокат, Юрий Айвазян, подчеркнул, как именно происходит запуск процесса ВВК для военного: "На ВВК направляет командир части по представлению начмеда части".

Как попасть на ВВК

Адвокат Олег Хегай отметил, что инициатива должна исходить именно от военнослужащего. "Надо во-первых обратиться в медсанчасть, чтобы провели первичный осмотр", — подчеркнул юрист.

Далее, отметил Хегай, нужно подать рапорт о направлении на лечение и ВВК. Цель такого шага - направление в специализированное медицинское учреждение.

После того, как будет пройдено лечение, отметил юрист, военный может получить право на военно-врачебную комиссию. "По результатам лечения врач будет принимать решение о завершении реабилитации или необходимости направления на ВВК, которая в свою очередь может направить на экспертную команду с целью установления группы инвалидности", — резюмировал Олег Хегай.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли посылать ежегодно на ВВК действующих военнослужащих.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.

Добавим, мы сообщали о том, где может пройти ВВК военный, который находится на лечении.

Военнослужащий, который имеет проблемы со здоровьем, имеет право пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния годности к военной службе. Юристы объяснили, где именно будет происходить процесс ВВК, если воин в это время находится на лечении.

армия лечение ВВК рапорт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации