Как военному попасть на ВВК

Военнослужащий может и имеет право пройти военно-врачебную комиссию. Для этого ему нужно подать рапорт и начать процесс лечения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК для военного возможна

Военно-врачебная комиссия — это процедура, необходимая для уточнения актуального состояния пригодности гражданина к военной службе. ВВК должны и могут проходить не только военнообязанные граждане, а и действующие военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины.

К юристам обратился гражданин, родной брат которого во время военной службы попал в больницу. Мужчина поинтересовался, может ли его родственник пройти военно-врачебную комиссию и получить новый статус годности к военной службе.

Юристы отметили, что такой вариант возможен, и объяснили, как это сделать. "На ВВК направляет врач, или надо писать рапорт", — отметил адвокат Андрей Карпенко. Другой адвокат, Юрий Айвазян, подчеркнул, как именно происходит запуск процесса ВВК для военного: "На ВВК направляет командир части по представлению начмеда части".

Как попасть на ВВК

Адвокат Олег Хегай отметил, что инициатива должна исходить именно от военнослужащего. "Надо во-первых обратиться в медсанчасть, чтобы провели первичный осмотр", — подчеркнул юрист.

Далее, отметил Хегай, нужно подать рапорт о направлении на лечение и ВВК. Цель такого шага - направление в специализированное медицинское учреждение.

После того, как будет пройдено лечение, отметил юрист, военный может получить право на военно-врачебную комиссию. "По результатам лечения врач будет принимать решение о завершении реабилитации или необходимости направления на ВВК, которая в свою очередь может направить на экспертную команду с целью установления группы инвалидности", — резюмировал Олег Хегай.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.

Военнослужащий, который имеет проблемы со здоровьем, имеет право пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния годности к военной службе. Юристы объяснили, где именно будет происходить процесс ВВК, если воин в это время находится на лечении.