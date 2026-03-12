Відео
Україна
Відео

Як військовий може потрапити на ВЛК

Як військовий може потрапити на ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 20:00
ВЛК для військових - як отримати право на комісію
Військовослужбовець на військово-лікарській комісії. Фото: veteran.com.ua, inseinin.com.ua. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець може і має право пройти військово-лікарську комісію. Для цього йому потрібно подати рапорт і розпочати процес лікування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

ВЛК для військового можлива

Військово-лікарська комісія — це процедура, потрібна для уточнення актуального стану придатності громадянина до військової служби. ВЛК мають і можуть проходити не тільки військовозобов’язані громадяни, а і чинні військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України.

До юристів звернувся громадянин, рідний брат якого під час військової служби потрапив до лікарні. Чоловік поцікавився, чи може його родич пройти військово-лікарську комісію і отримати новий статус придатності до військової служби.

Юристи зазначили, що такий варіант можливий, і пояснили, як це зробити. "На ВЛК направляє лікар, або треба писати рапорт", — зазначив адвокат Андрій Карпенко. Інший адвокат, Юрій Айвазян, підкреслив, як саме відбувається запуск процесу ВЛК для військового: "На ВЛК направляє командир частини за поданням начмеда частини".

Як потрапити на ВЛК

Адвокат Олег Хегай наголосив на тому, що ініціатива має надходити саме від військовослужбовця. "Треба по-перше звернутись до медсанчастини, щоб провели первинний огляд", — підкреслив юрист.

Далі, наголосив Хегай, потрібно подати рапорт про направлення на лікування та ВЛК. Мета такого кроку — направлення до спеціалізованого медичного закладу.

Після того, як буде пройдене лікування, зазначив правник, військовий може отримати право на військово-лікарську комісію. "За результатами лікування лікар буде ухвалювати рішення про завершення реабілітації чи необхідності направлення на ВЛК, яка в свою чергу може направити на експертну команду з метою встановлення групи інвалідності", — резюмував Олег Хегай.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, законно чи посилати щороку на ВЛК чинних військовослужбовців.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані громадяни, мають регулярно проходити військово-лікарські комісії. Але іти на ВЛК потрібно лише тоді, коли відповідний наказ видасть командир військової частини.

Додамо, ми повідомляли про те, де може пройти ВЛК військовий, який перебуває на лікуванні.

Військовослужбовець, який має проблеми зі здоров’ям, має право пройти військово-лікарську комісію для уточнення стану придатності до військової служби. Юристи пояснили, де саме відбуватиметься процес ВЛК, якщо воїн в цей час перебуває на лікуванні.

армія лікування ВЛК рапорт військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
