Уклонист приписал своему ребенку инвалидность: что решил суд

Житель Полтавщины уклонился от мобилизации и пользовался поддельными документами. Нарушителю уже вынесли приговор. Мужчина мог провести несколько лет в тюрьме, но суд назначил ему менее суровое наказание.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, мужчина использовал поддельный медицинский документ об инвалидности своего ребенка. Благодаря этому он получил не только отсрочку от призыва, но и государственную социальную помощь. Также он уклонился от мобилизации: не прибыл в ТЦК и СП после получения повестки, хотя был пригоден к военной службе.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Свою вину он полностью признал и возместил убытки, которые понесло государство в результате безосновательного выделения бюджетных средств.

Фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы, но заменили реальный срок двумя годами испытательного. Также с осужденного взыскали деньги за проведение судебной экспертизы.

