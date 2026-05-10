Уклонист приписал своему ребенку инвалидность: что решил суд

Уклонист приписал своему ребенку инвалидность: что решил суд

Дата публикации 10 мая 2026 03:32
Работники ТЦК и СП, судейский молоток. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

Житель Полтавщины уклонился от мобилизации и пользовался поддельными документами. Нарушителю уже вынесли приговор. Мужчина мог провести несколько лет в тюрьме, но суд назначил ему менее суровое наказание.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, мужчина использовал поддельный медицинский документ об инвалидности своего ребенка. Благодаря этому он получил не только отсрочку от призыва, но и государственную социальную помощь. Также он уклонился от мобилизации: не прибыл в ТЦК и СП после получения повестки, хотя был пригоден к военной службе.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Свою вину он полностью признал и возместил убытки, которые понесло государство в результате безосновательного выделения бюджетных средств.

Фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы, но заменили реальный срок двумя годами испытательного. Также с осужденного взыскали деньги за проведение судебной экспертизы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Полтавщины препятствовал деятельности украинских военнослужащих. В Telegram-канале нарушитель писал о работе групп оповещения. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что работница Березоворудского профессионального колледжа Полтавского государственного аграрного университета помогала мужчинам уклоняться от службы. Женщина обманывала приемную комиссию, говоря, что у абитуриентов есть военно-учетные документы. В дальнейшем такие граждане поступали на дневную форму обучения и получали отсрочку.

суд мобилизация судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
