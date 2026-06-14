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Головна Мобілізація Військовозобов'язаного звинувачували в підробленні документів: вирок суду

Військовозобов'язаного звинувачували в підробленні документів: вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 03:32
Військовозобов'язаного звинувачували в підробленні документів: вирок суду
Військовий перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

Жителя Миколаївщини звинувачували в підробленні документів. Слідство вважало, що чоловік у такий спосіб намагався уникнути мобілізації. Справу розглянув суд. Обвинуваченого виправдали.

Про це йдеться у вироку, який Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області ухвалив 1 червня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно з версією слідства, фігурант у лютому минулого року вніс зміни до посвідчення багатодітної родини: вписав до оформленого на його дружину документа власні дані та вклеїв своє фото. Згодом чоловік пред'явив фальшиве посвідчення військовим, які перевіряли його документи.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що обвинувачений мав право на відстрочку, адже є батьком трьох неповнолітніх дітей. Інформація про батьківство підсудного зазначається у свідоцтвах про народження та шлюб, тоді як посвідчення багатодітної родини все одно не було б підставою для уникнення призову.

"Суд сумнівається в наявності вини обвинуваченого у вигляді наміру на підробку офіційного документа, оскільки посвідчення батьків багатодітної сім'ї жодним чином не дає пред'явнику право відстрочки від мобілізації", — йдеться у вироку.

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Фігуранта визнали невинним у підробленні документів і використанні таких підробок. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Миколаївський апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Полтавщини через сімейні обставини та проблеми зі здоров'ям дружини не прийшов до військкомату. Чоловік мав відстрочку. Попри це, його засудили до року іспитового строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що військовозобов'язаний підробив документ про інвалідність своєї дитини. Завдяки цьому він отримав відстрочку та допомогу від держави. Порушнику призначили два роки іспитового строку.

суд мобілізація судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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