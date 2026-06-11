Военнообязанный укусил полицейского: приговор суда

Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное: DW/O. Sawytsky

В Полтаве мужчина травмировал патрульного. Инцидент произошел, когда полицейский пытался доставить фигуранта в ТЦК и СП. Нарушителю уже избрали наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Подольский районный суд города Полтавы вынес 29 мая, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 23 августа 2024 года возле многоэтажки на улице Небесной Сотни произошла драка. На место прибыли патрульные. Проверив документы участников конфликта, они выяснили, что одного из мужчин разыскивает ТЦК и СП. Нарушитель был пьян. Во время задержания он пытался убежать и оказывал сопротивление правоохранителям, которые хотели доставить его в военкомат, чтобы оформить административные материалы. В частности, злоумышленник укусил старшего лейтенанта полиции за предплечье. Правоохранитель получил легкие травмы: гематому и ссадину.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина признался, что перед задержанием употреблял со знакомыми пиво. Объяснить свои действия фигурант не смог, но в содеянном раскаялся и попросил не наказывать его слишком строго.

Подсудимого признали виновным в умышленном причинении легких травм правоохранителю, который выполнял служебные обязанности (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Судья назначил ему два года ограничения свободы, но заменил наказание двумя годами испытательного срока.

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Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Полтавщины проигнорировал повестку, потому что боялся мобилизации. Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации. Он проведет три года в тюрьме.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру писал, что в Днепре мужчина предлагал военнообязанному за деньги избежать призыва. Фигурант уверял, что может обеспечить клиента заключением о непригодности к службе. На данный момент продолжается досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей, но может выйти на свободу под залог.