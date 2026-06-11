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Головна Мобілізація Військовозобов'язаний укусив поліцейського: вирок суду

Військовозобов'язаний укусив поліцейського: вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 03:32
Військовозобов'язаний укусив поліцейського: вирок суду
Поліцейський автомобіль. Фото ілюстративне: DW/O. Sawytsky

У Полтаві чоловік травмував патрульного. Інцидент стався, коли поліцейський намагався доставити фігуранта до ТЦК та СП. Порушнику вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Подільський районний суд міста Полтави ухвалив 29 травня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 23 серпня 2024 року біля багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні сталася бійка. На місце прибули патрульні. Перевіривши документи учасників конфлікту, вони з'ясували, що одного з чоловіків розшукує ТЦК та СП. Порушник був п'яний. Під час затримання він намагався втекти та чинив опір правоохоронцям, які хотіли доставити його до військкомату, щоб оформити адміністративні матеріали. Зокрема, зловмисник укусив старшого лейтенанта поліції за передпліччя. Правоохоронець зазнав легких травм: гематоми та садна.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік зізнався, що перед затриманням вживав зі знайомими пиво. Пояснити свої дії фігурант не зміг, але у вчиненому розкаявся та попросив не карати його надто суворо.

Підсудного визнали винним в умисному заподіянні легких травм правоохоронцю, який виконував службові обов'язки (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, — Ред.). Суддя призначив йому два роки обмеження волі, але замінив покарання двома роками іспитового строку.

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Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Полтавщини проігнорував повістку, тому що боявся мобілізації. Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації. Він проведе три роки у в'язниці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру писав, що у Дніпрі чоловік пропонував військовозобов'язаному за гроші уникнути призову. Фігурант запевняв, що може забезпечити клієнта висновком про непридатність до служби. Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваний перебуває під вартою, але може вийти на волю під заставу.

суд мобілізація судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
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