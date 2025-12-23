Видео
Видео

Главная Мобилизация Военнообязанный в 18 лет — можно ли выезжать за границу

Военнообязанный в 18 лет — можно ли выезжать за границу

Дата публикации 23 декабря 2025 12:20
Выезд за границу в 18 лет - кто имеет право
Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Военнообязанный, которому не исполнилось 23 лет, имеет право выезжать за границу. Но так же любой территориальный центр комплектования имеет право его мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Выезд за границу военнообязанного

К юристам обратился 18-летний гражданин, который ранее имел статус "ограниченно годный", а в настоящее время признан военнообязанным.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право на выезд за границу.

"В настоящее время Вы имеете 100% право на пересечение границы в обе стороны", — заверил его юрист Владислав Дерий.

"Но, чтобы его реализовать, Вы должны иметь загранпаспорт, военно-учетный документ (можно е-ВУД с "Резерв+") и не находиться в розыске ТЦК", — подчеркнул юрист.

Мобилизация до 25 лет

Владислав Дерий добавил, что, несмотря на разрешение на выезд за границу, такого гражданина могут призвать в ряды ВСУ.

"Ваш военно-учетный статус "военнообязанный", а не "призывник", поэтому, если на момент въезда в Украину у Вас не будет оформленной отсрочки, то вы подлежите мобилизации несмотря на ваш возраст", — отметил юрист.

Причем место такой мобилизации не имеет значения.

"К сожалению, если Вы не имеете оснований для отсрочки, то Вас могут мобилизовать из любого уголка Украины", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали, что Кабмин предложил наказание за побег за границу.

Добавим, мы сообщали, возможен ли выезд за границу офицера запаса.

мобилизация военнообязанные ограниченно пригодные выезд за границу призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
