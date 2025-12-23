Виїзд за кордон у 18 років - хто має право

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний, якому не виповнилося 23 років, має право виїжджати за кордон. Але так само будь-який територіальний центр комплектування має право його мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Виїзд за кордон військовозобов’язаного

До юристів звернувся 18-річний громадянин, який раніше мав статус "обмежено придатний", а на цей час визнаний військовозобов’язаним.

Чоловік поцікавився, чи має він право на виїзд за кордон.

"На даний час Ви маєте 100% право на перетин кордону в обидві сторони", — запевнив його юрист Владислав Дерій.

"Але, щоб його реалізувати, Ви повинні мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ (можна е-ВОД з "Резерв+") та не перебувати в розшуку ТЦК", — наголосив юрист.

Мобілізація до 25 років

Владислав Дерій додав, що, попри дозвіл на виїзд за кордон, такого громадянина можуть призвати до лав ЗСУ.

"Ваш військово-обліковий статус "військозобов'язаний", а не "призовник", тому, якщо на момент в'їзду до України у Вас не буде оформленої відстрочки, то ви підлягаєте мобілізації незважаючи на ваш вік", — наголосив юрист.

Причому місце такої мобілізації не має значення.

"На жаль, якщо Ви не маєте підстав для відстрочки, то Вас можуть мобілізувати з будь-якого куточка України", — зазначив Дерій.

