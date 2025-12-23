Відео
Головна Мобілізація Військовозобов'язаний у 18 років — чи можна виїжджати за кордон

Військовозобов'язаний у 18 років — чи можна виїжджати за кордон

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 12:20
Виїзд за кордон у 18 років - хто має право
Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний, якому не виповнилося 23 років, має право виїжджати за кордон. Але так само будь-який територіальний центр комплектування має право його мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Виїзд за кордон військовозобов’язаного

До юристів звернувся 18-річний громадянин, який раніше мав статус "обмежено придатний", а на цей час визнаний військовозобов’язаним.

Чоловік поцікавився, чи має він право на виїзд за кордон.

"На даний час Ви маєте 100% право на перетин кордону в обидві сторони", — запевнив його юрист Владислав Дерій.

"Але, щоб його реалізувати, Ви повинні мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ (можна е-ВОД з "Резерв+") та не перебувати в розшуку ТЦК", — наголосив юрист.

Мобілізація до 25 років

Владислав Дерій додав, що, попри дозвіл на виїзд за кордон, такого громадянина можуть призвати до лав ЗСУ.

"Ваш військово-обліковий статус "військозобов'язаний", а не "призовник", тому, якщо на момент в'їзду до України у Вас не буде оформленої відстрочки, то ви підлягаєте мобілізації незважаючи на ваш вік", — наголосив юрист.

Причому місце такої мобілізації не має значення.

"На жаль, якщо Ви не маєте підстав для відстрочки, то Вас можуть мобілізувати з будь-якого куточка України", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Кабмін запропонував покарання за втечу за кордон.

Додамо, ми повідомляли, чи можливий виїзд за кордон офіцера запасу.

мобілізація військовозобов'язані обмежено придатні виїзд за кордон призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
