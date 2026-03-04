Як повернутися із СЗЧ із-за кордону - у ТЦК дали відповідь

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Українські військові, які пішли СЗЧ і перебувають за кордоном — все ж можуть повернутися на службу до ЗСУ і почати все з чистого аркушу. Для цього необхідно виконати кілька дій.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у Facebook пише Київській міський ТЦК та СП.

Як діяти військовому, який перебуває у СЗЧ за кордоном

У ТЦК пояснили, що якщо військовослужбовець перебуває за межами України та хоче добровільно повернутися до лав війська, алгоритм передбачає кілька кроків.

Передусім необхідно прибути в Україну. Під час перетину державного кордону особа може звернутися до представників Державної прикордонної служби, після чого її скеровують до найближчого підрозділу ВСП.

Далі людина потрапляє до резервного батальйону, який спеціалізується на поверненні військовослужбовців до строю. Там людині підбирають нову посаду в іншій військовій частині, скасовують статус СЗЧ, і фактично служба розпочинається з чистого аркушу.

Чи допомагають консульства

Згідно допису, українські консульські установи можуть посприяти в організаційних питаннях, аби прискорити повернення громадянина до України.

Водночас сама процедура відновлення на службі відбувається вже на території держави — у взаємодії з ВСП та іншими уповноваженими органами.

Коли проти військового відкрите кримінальне провадження і чи означає це його затримання

Як пояснили у ТЦК, згідно з чинним законодавством військовослужбовець, який вперше вчинив правопорушення, передбачене статтями 407 або 408 ККУ, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо добровільно погодиться продовжити проходження служби.

У разі добровільного повернення, як правило, затримання не застосовується — за винятком ситуацій, коли існує окрема ухвала суду про затримання. Водночас навіть за наявності такого рішення, якщо військовий заявляє про готовність служити далі, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності та поновити у війську.

Крім того, у випадку добровільного повернення жодні штрафи не передбачені. Навпаки, військовому сприятимуть у поновленні на службу Навіть якщо раніше було ухвалено рішення про затримання, рекомендаційний лист від командира може стати підставою для направлення особи на подальше проходження служби замість застосування покарання.

"До ув’язнення доходить лише тоді, коли людина категорично відмовляється від подальшої служби. У правоохоронних органів немає мети покарати військового, який усвідомив свою помилку і хоче повернутися. Навпаки, йому допоможуть, пояснять усі процедури і сприятимуть поновленню на службі", — резюмували у ТЦК.

