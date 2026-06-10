Военный "Боженька" помогал избегать мобилизации: предстанет перед судом

Военнослужащий с телефоном в руке. Фото иллюстративное: militarnyi.com

В Николаевской области будут судить военнослужащего. Мужчину подозревают в препятствовании деятельности ВСУ в условиях военного положения. Он помогал военнообязанным избегать мобилизации.

Об этом 3 июня сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в августе прошлого года фигурант, который находился в СОЧ, стал администратором Telegram-сообщества. В этой группе жителей Николаева информировали о проведении мобилизационных мероприятий. Для конспирации военный сначала действовал под псевдонимом "Алекс", а впоследствии стал "Боженькой". В период с августа прошлого года по март текущего года он контролировал работу сообщества, утверждал правила для пользователей, распространял сообщения о местах пребывания военнослужащих ТЦК и СП. На интернет-ресурс подписались более 34 тысяч человек.

"Его действия способствовали уклонению военнообязанных граждан от выполнения воинского долга, из-за чего подразделения, которые месяцами держат позиции на передовой, не получали необходимого пополнения и своевременной ротации", — отметили в прокуратуре.

Какое наказание грозит военному

За препятствование деятельности ВСУ по предварительному сговору группы людей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) предусматривается до восьми лет заключения. На данный момент обвиняемый находится под стражей. Материалы в отношении других причастных к деятельности сообщества выделили в отдельное производство.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на приговор Гадячского районного суда писал, что на Полтавщине спасатель уклонился от мобилизации. Мужчина получил повестку, но в определенную дату не пришел в ТЦК и СП. Его приговорили к трем годам тюрьмы.