Військовий "Боженька" допомагав уникати мобілізації: постане перед судом

Військовослужбовець із телефоном у руці. Фото ілюстративне: militarnyi.com

У Миколаївській області судитимуть військовослужбовця. Чоловіка підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану. Він допомагав військовозобов'язаним уникати мобілізації.

Про це 3 червня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у серпні минулого року фігурант, який перебував у СЗЧ, став адміністратором Telegram-спільноти. У цій групі жителів Миколаєва інформували про проведення мобілізаційних заходів. Задля конспірації військовий спочатку діяв під псевдонімом "Алекс", а згодом став "Боженькою". У період від серпня минулого року до березня поточного року він контролював роботу спільноти, затверджував правила для користувачів, поширював повідомлення про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП. На інтернет-ресурс підписалися понад 34 тисячі людей.

"Його дії сприяли ухиленню військовозобов’язаних громадян від виконання військового обов’язку, через що підрозділи, які місяцями тримають позиції на передовій, не отримували необхідного поповнення та своєчасної ротації", — зазначили у прокуратурі.

Яке покарання загрожує військовому

За перешкоджання діяльності ЗСУ за попередньою змовою групи людей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, — Ред.) передбачається до восьми років ув'язнення. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Матеріали щодо інших причетних до діяльності спільноти виділили в окреме провадження.

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