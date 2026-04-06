Военный омбудсмен объяснила, от чего зависят сроки службы

Военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Одной из причин того, что военнослужащие идут в СВЧ, является отсутствие четких сроков службы. При этом установить их можно только при условии усиления мобилизационного процесса.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Установление сроков службы в армии

По словам Решетиловой, на первом месте среди причин того, что бойцы идут в СВЧ, является страх смерти и желание сохранить жизнь. В то же время также многие военные решаются на такой шаг из-за отношения командиров.

"Больше всего случаев СЗЧ фиксируется среди только что мобилизованных новобранцев на БЗВП или тех, которые только распределены в части и еще не успели принять участие в боях. Также много СЗЧ происходит из-за того, что военный нуждается в лечении или ВВК, но не получает помощи из-за направления", — отметила Решетилова.

Еще одной весомой причиной СЗЧ является неопределенность. Военные не имеют четких сроков службы, что влияет на их моральное состояние. В то же время, как отмечает Решетилова, ввести сроки можно только при усилении мобилизации.

"Четких сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации", — отметила военный омбудсмен.

В то же время Решетилова отметила, что перед тем, как усиливать ответственность за самовольное оставление части, государство должно сначала усилить ответственность для уклонистов.

"Потому что получается, мы декларируем, что военнослужащие — это лучшие люди, мы им благодарны, но вся ответственность и все ограничения постоянно падают только на них. Большая часть общества не чувствует этих ограничений, не чувствует своей ответственности", — пояснила омбудсмен.

