Военный омбудсмен объяснила, от чего зависят сроки службы

Дата публикации 6 апреля 2026 10:39
Военный омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: Facebook/o.reshetylova

Одной из причин того, что военнослужащие идут в СВЧ, является отсутствие четких сроков службы. При этом установить их можно только при условии усиления мобилизационного процесса.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Установление сроков службы в армии

По словам Решетиловой, на первом месте среди причин того, что бойцы идут в СВЧ, является страх смерти и желание сохранить жизнь. В то же время также многие военные решаются на такой шаг из-за отношения командиров.

"Больше всего случаев СЗЧ фиксируется среди только что мобилизованных новобранцев на БЗВП или тех, которые только распределены в части и еще не успели принять участие в боях. Также много СЗЧ происходит из-за того, что военный нуждается в лечении или ВВК, но не получает помощи из-за направления", — отметила Решетилова.

Еще одной весомой причиной СЗЧ является неопределенность. Военные не имеют четких сроков службы, что влияет на их моральное состояние. В то же время, как отмечает Решетилова, ввести сроки можно только при усилении мобилизации.

Читайте также:

"Четких сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации", — отметила военный омбудсмен.

В то же время Решетилова отметила, что перед тем, как усиливать ответственность за самовольное оставление части, государство должно сначала усилить ответственность для уклонистов.

"Потому что получается, мы декларируем, что военнослужащие — это лучшие люди, мы им благодарны, но вся ответственность и все ограничения постоянно падают только на них. Большая часть общества не чувствует этих ограничений, не чувствует своей ответственности", — пояснила омбудсмен.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Ольга Решетилова также высказалась относительно проведения мобилизации. Она отметила, что этим должны заниматься полицейские, а не работники ТЦК и СП.

Также мы рассказывали о том, что в Украине с 1 апреля 2026 года произошли изменения аудита забронированных от мобилизации работников. В частности, введены новые правила, предусматривающие усиление проверки бронирования.

мобилизация военнослужащие военный омбудсман Ольга Решетилова
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
