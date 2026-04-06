Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Військова омбудсманка пояснила, від чого залежать терміни служби

Військова омбудсманка пояснила, від чого залежать терміни служби

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 10:39
Військова омбудсманка Ольга Решетилова. Фото: Facebook/o.reshetylova

Однією з причин того, що військовослужбовці йдуть в СЗЧ, є відсутність чітких термінів служби. Водночас встановити їх можна лише за умови посилення мобілізаційного процесу.

Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Встановлення термінів служби в армії

За словами Решетилової, на першому місці серед причин того, що бійці йдуть у СЗЧ, є страх смерті та бажання зберегти життя. Водночас також багато військових зважуються на такий крок через ставлення командирів.

"Найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих новобранців на БЗВП чи тих, які лише розподілені до частин і ще не встигли взяти участь у боях. Також багато СЗЧ стається через те, що військовий потребує лікування чи ВЛК, але не отримує допомоги через направлення", — зазначила Решетилова.

Ще однією вагомою причиною СЗЧ є невизначеність. Військові не мають чітких термінів служби, що впливає на їхній моральний стан. Водночас, як зазначає Решетилова, запровадити строки можна лише за посилення мобілізації.

Читайте також:

"Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації", — наголосила військова омбудсманка.

Водночас Решетилова зауважила, що перед тим, як посилювати відповідальність за самовільне залишення частини, держава має спершу посилити відповідальність для ухилянтів.

"Бо виходить, ми декларуємо, що військовослужбовці — це найкращі люди, ми їм вдячні, але вся відповідальність і всі обмеження постійно падають тільки на них. Велика частина суспільства не відчуває цих обмежень, не відчуває своєї відповідальності", — пояснила омбудсманка.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Ольга Решетилова також висловилася щодо проведення мобілізації. Вона зауважила, що цим мають займатися поліцейські, а не працівники ТЦК та СП.

Також ми розповідали про те, що в Україні з 1 квітня 2026 року відбулися зміни аудиту заброньованих від мобілізації працівників. Зокрема, запроваджено нові правила, що передбачають посилення перевірки бронювання.

мобілізація військовослужбовці військовий омбудсман Ольга Решетилова
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації