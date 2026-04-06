Військова омбудсманка пояснила, від чого залежать терміни служби

Військова омбудсманка Ольга Решетилова. Фото: Facebook/o.reshetylova

Однією з причин того, що військовослужбовці йдуть в СЗЧ, є відсутність чітких термінів служби. Водночас встановити їх можна лише за умови посилення мобілізаційного процесу.

Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Встановлення термінів служби в армії

За словами Решетилової, на першому місці серед причин того, що бійці йдуть у СЗЧ, є страх смерті та бажання зберегти життя. Водночас також багато військових зважуються на такий крок через ставлення командирів.

"Найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих новобранців на БЗВП чи тих, які лише розподілені до частин і ще не встигли взяти участь у боях. Також багато СЗЧ стається через те, що військовий потребує лікування чи ВЛК, але не отримує допомоги через направлення", — зазначила Решетилова.

Ще однією вагомою причиною СЗЧ є невизначеність. Військові не мають чітких термінів служби, що впливає на їхній моральний стан. Водночас, як зазначає Решетилова, запровадити строки можна лише за посилення мобілізації.

Читайте також:

"Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації", — наголосила військова омбудсманка.

Водночас Решетилова зауважила, що перед тим, як посилювати відповідальність за самовільне залишення частини, держава має спершу посилити відповідальність для ухилянтів.

"Бо виходить, ми декларуємо, що військовослужбовці — це найкращі люди, ми їм вдячні, але вся відповідальність і всі обмеження постійно падають тільки на них. Велика частина суспільства не відчуває цих обмежень, не відчуває своєї відповідальності", — пояснила омбудсманка.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Ольга Решетилова також висловилася щодо проведення мобілізації. Вона зауважила, що цим мають займатися поліцейські, а не працівники ТЦК та СП.

Також ми розповідали про те, що в Україні з 1 квітня 2026 року відбулися зміни аудиту заброньованих від мобілізації працівників. Зокрема, запроваджено нові правила, що передбачають посилення перевірки бронювання.