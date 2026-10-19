Военный потерял документы — что нужно сделать для их восстановления

Военные ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины, утерявшие военный билет, удостоверение участника боевых действий или другие важные справки, могут их восстановить. Однако не все документы необходимо восстанавливать через ТЦК, поскольку порядок действий зависит от того, какой именно документ был утерян и кто его выдал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

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Куда обращаться и что делать в случае утери документов

В Житомирском ОТЦК описали случаи утери различных видов документов и соответствующие действия, которые необходимо предпринять в случае той или иной утери.

В частности, если речь идет о военном билете или удостоверении офицера, и если человек проходит службу, тогда необходимо немедленно сообщить командиру и подать рапорт с объяснением обстоятельств утери. Далее в воинской части организуют служебное расследование, по итогам которого будут оформлены документы для повторной выдачи.

В случае утери удостоверения участника боевых действий военнослужащий должен обратиться в кадровую службу своей воинской части. Затем — в ТЦК, если именно этот орган уполномочен оформлять документы. В Житомирском ОТЦК пояснили, что порядок зависит от того, какая комиссия присвоила статус.

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Если речь идет о другом удостоверении ветерана, то обратиться можно в ЦНАП, местное подразделение по вопросам ветеранской политики или Минветеранов в зависимости от вида документа. В то же время для действующих военнослужащих порядок может определять орган, в котором они служат.

В случае утери справки и подтверждения статуса необходимо обратиться в учреждение, выдавшее документ, или в соответствующее подразделение воинской части. Также в ТЦК рекомендуют: если в государственном реестре есть информация, стоит уточнить, можно ли получить электронный документ или выписку.

Кроме того, в Житомирском ОТЦК описали три первых шага, которые необходимо предпринять сразу после утери документа:

если документы похитили, необходимо сообщить в полицию и зафиксировать факт утери;

подготовить паспорт, копии утраченных документов (если они сохранились) и другие имеющиеся подтверждающие документы;

подать рапорт или заявление и уточнить перечень документов, необходимых именно в вашем случае.

"Важно: если вы потеряли бумажное удостоверение ветерана, проверьте, доступно ли электронное удостоверение в приложении «Дія». Оно имеет такую же юридическую силу, как и бумажное. Потеря документа не означает потерю самого статуса. Главное — обратиться в компетентный орган и пройти процедуру восстановления", — резюмировали в ТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

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