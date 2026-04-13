Военный пропал без вести: родственники должны обратиться в полицию

Украинские военнослужащие.

Если родственники военнослужащего получили от территориального центра комплектования сообщение о его исчезновении без вести, они должны прежде всего собрать информацию о последнем месте пребывания военного и обстоятельствах исчезновения без вести. После этого нужно подать заявление в Национальную полицию. За сутки полиция должна открыть уголовное производство относительно исчезновения лица при особых обстоятельствах.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Исчезновение военных на фронте

В Украине продолжается полномасштабная российско-украинская война. Военнослужащие Сил обороны Украины осуществляют защиту территории страны, в результате чего во время боевых действий их местонахождение может быть неизвестным какое-то время.

Таких военных признают пропавшими без вести. К юристам обратился гражданин, отец которого был на фронте и там пропал без вести во время боевого задания.

Мужчина рассказал, что получил сообщение ТЦК об исчезновении отца. Гражданин поинтересовался, что он должен сделать в такой ситуации.

Читайте также:

Нужно заявление в Нацполицию

Юристы отметили, что близкие родственники такого военнослужащего должны осуществить несколько необходимых шагов. Юрист Владислав Дерий отметил: "Если военнослужащий официально признан пропавшим без вести, немедленно подайте заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в полицию. Указывайте все известные данные о пропавшем военном: особые приметы, обстоятельства исчезновения, вещи, которые он мог бы иметь с собой".

Но перед этим, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, нужно собрать всю возможную информацию. Айвазян отметил: "Если пришло извещение от ТЦК и СП, что военнослужащий пропал без вести при особых обстоятельствах,нужно узнать последнее местонахождение защитника и обстоятельства исчезновения".

После этого, подчеркнул Дерий, можно подавать заявление. Юрист пояснил: "Заявление можно подать, обратившись в территориальное подразделение полиции или позвонить на 102 (круглосуточно). Через 24 часа со времени подачи заявления вам обязаны выдать выписку из Единого реестра досудебных расследований, в котором будет указан следователь и номер уголовного производства".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, зачем родственникам пропавшего без вести воина надо идти в суд.

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины был признан пропавшим без вести, его близкие родственники впоследствии могут подать в суд заявление также и о признании этого лица умершим. Это нужно именно родственникам для решения ряда юридических вопросов.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли пропавшего без вести военнослужащего уволить на работе, с которой его мобилизовали.

Пропавших без вести военнослужащих ВСУ, которые были мобилизованы в армию с рабочего места, работодатель имеет право уволить. Но это разрешается только по решению суда.