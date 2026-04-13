Військовий зник безвісти: родичі мають звернутися в поліцію

Українські військовослужбовці.

Якщо родичі військовослужбовця отримали від територіального центру комплектування повідомлення про його зникнення безвісти, вони мають перш за все зібрати інформацію про останнє місце перебування військового і обставини зникнення безвісти. Після цього потрібно подати заяву до Національної поліції. За добу поліція має відкрити кримінальне провадження щодо зникнення особи за особливих обставин.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зникнення військових на фронті

В Україні продовжується повномасштабна російсько-українська війна. Військовослужбовці Сил оборони України здійснюють захист території країни, внаслідок чого під час бойових дій їхнє місцезнаходження може бути невідомим якийсь час.

Таких військових визнають зниклими безвісти. До юристів звернувся громадянин, батько якого був на фронті і там зник безвісти під час бойового завдання.

Чоловік розповів, що отримав повідомлення ТЦК про зникнення батька. Громадянин поцікавився, що він має зробити у такій ситуації.

Потрібна заява до Нацполіції

Юристи наголосили, що близькі родичі такого військовослужбовця мають здійснити кілька необхідних кроків. Юрист Владислав Дерій наголосив: "Якщо військовослужбовець офіційно визнаний зниклим безвісти, негайно подайте заяву про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, до поліції. Указуйте всі відомі дані про зниклого військового: особливі прикмети, обставини зникнення, речі, які він міг би мати із собою".

Але перед цим, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, потрібно зібрати усю можливу інформацію. Айвазян зазначив: "Якщо прийшло сповіщення від ТЦК та СП, що військовослужбовець зник безвісти за особливих обставин, потрібно дізнатись останнє місце перебування захисника та обставини зникнення".

Після цього, підкреслив Дерій, можна подавати заяву. Юрист пояснив: "Заяву можна подати, звернувшись до територіального підрозділу поліції або зателефонувати на 102 (цілодобово). Через 24 години від часу подання заяви вам зобов’язані видати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому буде вказано слідчого та номер кримінального провадження".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, навіщо родичам зниклого безвісти воїна треба іти в суд.

Якщо військовослужбовець Збройних сил України був визнаний зниклим безвісти, його близькі родичі згодом можуть подати до суду заяву також і про визнання цієї особи померлою. Це потрібно саме рідні для вирішення низки юридичних питань.

Зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ, які були мобілізовані до армії з робочого місця, роботодавець має право звільнити. Але це дозволяється лише за рішенням суду.

Зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ, які були мобілізовані до армії з робочого місця, роботодавець має право звільнити. Але це дозволяється лише за рішенням суду.