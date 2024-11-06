Мобилизация в Украине 2024 — когда и кого ТЦК может подать в розыск

Служба в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине идет всеобщая мобилизация, во время которой на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Данная категория граждан должна стоять на военном учете и регулярно обновлять свои военно-учетные данные. За уклонение от мобилизационного процесса лиц может ожидать розыск, предполагающий открытие уголовного производства.

Кого и при каких условиях ТЦК может подать в розыск и что после этого ждет гражданина, рассказываем далее со ссылкой на ТСН и "Радіо Свободу".

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Кто может оказаться в розыске ТЦК

Как рассказала журналистам адвокат Тамила Алексик, чтобы объявить человека в розыск, должно быть открыто уголовное производство. В этом случае уголовное производство может быть открыто в связи с уклонением лица от мобилизации. То есть, если мужчина получил повестку, но так и не явился за ней в ТЦК.

Правозащитница рассказала, что механизм выглядит так:

ТЦК и СП передает в полицию информацию, что лицо уклоняется и не появляется на вызов по повестке или не выполнило действия по обновлению военно-учетных данных;

полиция открывает уголовное производство и вносит сведения в единый реестр досудебных расследований.

Алексик отметила, что лицу, которого должны объявить в розыск, должны вручить сообщение о подозрении. Такое сообщение может быть направлено по почте на адрес места жительства, и только после этого мужчина объявляется в розыск.

Сотрудники ТЦК и СП на рабочем месте. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Схід" ВСУ/Facebook

Что ждет мужчину, попавшего в розыск ТЦК

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев рассказал, что подразделения Нацполиции разыскивают военнообязанных мужчин после внесения данных в информационную систему.

"Механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку", — пояснил Ахрамеев.

После установления местопребывания лиц полиция имеет право их задержать и доставить в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК.

Максим Ахрамеев добавил, что уже в территориальном центре комплектования составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются обстоятельства неприбытия по повестке.

Когда дела могут закрыть

По словам Максима Ахрамеева, если гражданин, по которому вынесено постановление, может доказать уважительные причины неприбытия в ТЦК и СП, то административное дело закрывается. В противном случае грозит наложение административного штрафа.

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