Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Военный сделал заявление о ТЦК и уклонистах: что сказал

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 04:30
Военный Николай с позывным Раптор. Фото: mvs.gov.ua

Украинцы, которые прячутся по домам, уклоняются от мобилизации и боятся, что их поймают ТЦК, на задумываются о важном. В частности о том, что если человек действительно не может по состоянию здоровья проходить службу, то ТЦК отдадут документы и личные вещи, и отпустят.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в интервью "24 Каналу" сказал Николай с позывным Раптор, главный сержант роты снайперов спецназначения бригады "Рубеж".

Что сказал военный об уклонистах и ТЦК

"Очень много людей, которых я знаю, которые сидят в домах и ходят между гаражами, лишь бы только их не поймали, не задумываются, что когда человек попадает в ТЦК, то проходит ВВК и если он действительно имеет недостатки по здоровью, то ему отдают телефон, документы, личные вещи и говорят идти. Он выходит через парадную дверь, машет рукой и благодарит. Я неоднократно видел это за период работы с ТЦК", — заявил Николай Раптор.

Он добавил, что "не так страшен черт, как его рисуют". По словам военного, он тоже думал, что в ТЦК работают неадекватные люди. Николай предположил, что такие случаи возможно где-то и есть. Однако с теми людьми, с которыми он сотрудничает — они адекватные.

"Они рассказывают, что набирают людей, потому что должны это делать. Они не просыпаются каждое утро с мыслью, что сегодня надо пару уклонистов поймать. У них есть работа, на которой нужно выполнять план. Не выполнишь его — тебе будет несладко. И они вынуждены закрывать свой план", — пояснил военный.

Читайте также:

Также он уточнил, что люди, с которыми он сотрудничает, это бывшие военные, которые были ранены и которым предложили работу в ТЦК. Сейчас они пытаются набирать личный состав, поскольку без этого страна не сможет держаться дальше.

Максим с позывным Раптор отметил, что сейчас армия нуждается просто в пополнении.

"Да, это выглядит не очень хорошо. Иногда противно смотреть, что люди в форме "бусифицируют" других. Я не поддерживаю ни одну из сторон. Меня бесит сама мысль, что это происходит в моем государстве, что мы для того, чтобы выжить, должны, условно говоря, ловить себе пополнение на улицах", — сказал он.

Также военный заверил, что это ему никогда не нравилось. Резюмируя он добавил следующее:

"Если у человека есть недостатки по здоровью — разговора нет. А если ты — здоровый человек, все равно будешь служить. Хочешь ты того или нет. Разве что имеешь отсрочку или бронирование. К таким людям у меня тоже нет претензий, потому что каждый должен работать на своем месте. Главное, чтобы он приносил пользу. И если есть отсрочка, то, пожалуйста, работай. Если же ты работаешь в другой структуре и ты здоровый человек, ты будешь служить", — подытожил Раптор.

Как сообщало Новини.LIVE, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что в условиях агрессии РФ военнообязанные граждане должны выполнять свой гражданский долг. Он считает, что тем, кто сейчас пытается избежать призыва, после войны должно быть стыдно смотреть в глаза своим детям.

Также мы писали, что по словам нардепа Давида Арахамии, в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации. Изменения коснутся как граждан, так и работы ТЦК.

мобилизация ТЦК и СП уклонисты
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации