Военный сделал заявление о ТЦК и уклонистах: что сказал

Военный Николай с позывным Раптор. Фото: mvs.gov.ua

Украинцы, которые прячутся по домам, уклоняются от мобилизации и боятся, что их поймают ТЦК, на задумываются о важном. В частности о том, что если человек действительно не может по состоянию здоровья проходить службу, то ТЦК отдадут документы и личные вещи, и отпустят.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в интервью "24 Каналу" сказал Николай с позывным Раптор, главный сержант роты снайперов спецназначения бригады "Рубеж".

Что сказал военный об уклонистах и ТЦК

"Очень много людей, которых я знаю, которые сидят в домах и ходят между гаражами, лишь бы только их не поймали, не задумываются, что когда человек попадает в ТЦК, то проходит ВВК и если он действительно имеет недостатки по здоровью, то ему отдают телефон, документы, личные вещи и говорят идти. Он выходит через парадную дверь, машет рукой и благодарит. Я неоднократно видел это за период работы с ТЦК", — заявил Николай Раптор.

Он добавил, что "не так страшен черт, как его рисуют". По словам военного, он тоже думал, что в ТЦК работают неадекватные люди. Николай предположил, что такие случаи возможно где-то и есть. Однако с теми людьми, с которыми он сотрудничает — они адекватные.

"Они рассказывают, что набирают людей, потому что должны это делать. Они не просыпаются каждое утро с мыслью, что сегодня надо пару уклонистов поймать. У них есть работа, на которой нужно выполнять план. Не выполнишь его — тебе будет несладко. И они вынуждены закрывать свой план", — пояснил военный.

Также он уточнил, что люди, с которыми он сотрудничает, это бывшие военные, которые были ранены и которым предложили работу в ТЦК. Сейчас они пытаются набирать личный состав, поскольку без этого страна не сможет держаться дальше.

Максим с позывным Раптор отметил, что сейчас армия нуждается просто в пополнении.

"Да, это выглядит не очень хорошо. Иногда противно смотреть, что люди в форме "бусифицируют" других. Я не поддерживаю ни одну из сторон. Меня бесит сама мысль, что это происходит в моем государстве, что мы для того, чтобы выжить, должны, условно говоря, ловить себе пополнение на улицах", — сказал он.

Также военный заверил, что это ему никогда не нравилось. Резюмируя он добавил следующее:

"Если у человека есть недостатки по здоровью — разговора нет. А если ты — здоровый человек, все равно будешь служить. Хочешь ты того или нет. Разве что имеешь отсрочку или бронирование. К таким людям у меня тоже нет претензий, потому что каждый должен работать на своем месте. Главное, чтобы он приносил пользу. И если есть отсрочка, то, пожалуйста, работай. Если же ты работаешь в другой структуре и ты здоровый человек, ты будешь служить", — подытожил Раптор.

