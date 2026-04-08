Видео

Главная Мобилизация В Украине готовят реформу мобилизации с новыми правилами для ТЦК

В Украине готовят реформу мобилизации с новыми правилами для ТЦК

Дата публикации 8 апреля 2026 04:32
Арахамия назвал изменения в ТЦК после будущей реформы
Член Комитета нацбезопасности Украины Давид Арахамия. Фото: УНИАН

В Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации, которая предусматривает изменение правил учета военнообязанных. Ожидается, что документ представят уже в ближайшее время. Речь идет о комплексных изменениях.

Они затронут как граждан, так и работу ТЦК, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф". 

Как изменится система мобилизации в Украине

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что над реформой работает команда Министерства обороны, а финальная версия законопроекта находится на завершающем этапе. В ближайшие недели документ планируют представить профильному комитету и парламенту. Одной из ключевых инициатив является возможное снятие с розыска около 2 миллионов человек. При этом для них предусмотрят отдельные механизмы дальнейших действий.

"Там есть и улучшения, и, наверное, ухудшения. У министра Федорова определенный новый баланс выстраивается как концепция. Там вопрос, например, два миллиона людей в розыске ТЦК. Там у него с розыска они все снимаются, но есть определенная процедура, что делать дальше", — рассказал Арахамия. 

Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине. Фото: mil.gov.ua

В парламенте подчеркивают, что речь идет о попытке найти баланс между либерализацией и усилением контроля. Также планируется цифровизация процессов в ТЦК, чтобы снизить влияние человеческого фактора и уменьшить количество конфликтных ситуаций. Ожидается, что реформа затронет вопросы бронирования, учета и взаимодействия с гражданами.

Давид Арахамия Минобороны реформы мобилизация ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
