Арахамия назвал изменения в ТЦК после будущей реформы

Член Комитета нацбезопасности Украины Давид Арахамия. Фото: УНИАН

В Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации, которая предусматривает изменение правил учета военнообязанных. Ожидается, что документ представят уже в ближайшее время. Речь идет о комплексных изменениях.

Они затронут как граждан, так и работу ТЦК, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

Как изменится система мобилизации в Украине

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что над реформой работает команда Министерства обороны, а финальная версия законопроекта находится на завершающем этапе. В ближайшие недели документ планируют представить профильному комитету и парламенту. Одной из ключевых инициатив является возможное снятие с розыска около 2 миллионов человек. При этом для них предусмотрят отдельные механизмы дальнейших действий.

"Там есть и улучшения, и, наверное, ухудшения. У министра Федорова определенный новый баланс выстраивается как концепция. Там вопрос, например, два миллиона людей в розыске ТЦК. Там у него с розыска они все снимаются, но есть определенная процедура, что делать дальше", — рассказал Арахамия.

Мобилизация в Украине. Фото: mil.gov.ua

В парламенте подчеркивают, что речь идет о попытке найти баланс между либерализацией и усилением контроля. Также планируется цифровизация процессов в ТЦК, чтобы снизить влияние человеческого фактора и уменьшить количество конфликтных ситуаций. Ожидается, что реформа затронет вопросы бронирования, учета и взаимодействия с гражданами.

Читайте также:

Ранее портал Новини.LIVE сообщал о причинах постановки некоторых женщин на воинский учет и объяснил, как это исправить.

Также Новини.LIVE привели официальную позицию Минобороны по поводу статуса "оперативный резерв", который появился к многих военнообязанных граждан.